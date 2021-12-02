Азербайджан стал членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей

Азербайджан избран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта на предстоящие четыре года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на азербайджанский МИД.

"30 ноября - 1 декабря 2021 года состоялось девятое заседание государств - сторон второго протокола к Гаагской конвенции ЮНЕСКО от 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В рамках заседания 30 ноября прошли выборы в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, на которых была выдвинута и кандидатура Азербайджана. При поддержке абсолютного большинства государств, участвующих в голосовании, Азербайджан на следующие четыре года избран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - сообщили в МИД.

Напомним, что ранее Азербайджан был избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.