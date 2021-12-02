Началась очередная поездка представителей диаспоры в Шушу

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой началась четвертая поездка группы представителей диаспоры в Шушу, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В четвертой по счету поездке, организованной под лозунгом "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", принимают участие 27 представителей диаспоры из 12 стран.

В рамках мероприятия они побывают на главной площади культурной столицы Азербайджана города Шуша - "Базарбаши", Джыдыр дюзю, площади, где установлены "Расстрелянные скульптуры", подвергшиеся армянскому вандализму, у Гянджинских ворот, посетят место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, родник "Хан гызы", мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага и другие достопримечательности. Наши соотечественники также ознакомятся с проводимой в древнем городе работой по реконструкции и благоустройству.

Представители диаспоры, впервые за последние 30 лет приехавшие в Шушу, выразили признательность Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии, даровавшим им такое счастье.