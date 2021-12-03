Анекдотичный Саргсян: когда говорит Чебурашка...

Что-то мне подсказывает, что в программе международной межпартийной видеоконференции на тему "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" не значились анекдоты. Вроде бы, на серьезную тему планировали поговорить организаторы данного мероприятия. Но, как часто бывает в случаях с форумами, участие в которых принимает бывший карабахский сепаратист и третий президент Армении Серж Саргсян, в итоге приходится выслушивать комичные рассказы этого политического лузера.

Так было много раз, когда Азатович сообщал миру о "невиданных реформах" в Армении, а также о "непобедимой армии" страны-оккупанта, при этом пытаясь совместить несовместимое - продолжающуюся оккупацию 20% территорий нашей страны с заявлениями о жажде официального Еревана установить долгосрочный мир. Собственно, даже граждане РА помнят, сколь далеки лозунги Саргсяна от реалий.

Это ведь он, в свое время, клялся и божился, что ведет свою страну в направлении евроинтеграции. А чем все закончилось? Тем, что Саргсяна вызвали в Москву на ковер. После чего, выйдя к своим согражданам с вечно унылым выражением на изрядно помятой физиономии, он поведал, что Армения входит в Таможенный Союз, то есть рванула в обратном от евроинтеграции направлении.

Такой он, этот армянский "бегун между струек", ныне безвылазно находящийся на политической свалке даже в самой Армении. Кстати, особую пикантность его нынешнему появлению на людях, пусть и в виде участия мероприятии, которое проводилось в видеоформате, придает тот факт, что третьему президенту Армении недавно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.Такой вот жизненный финал у Азатовича.

Тем забавнее наблюдать за его попытками изображать из себя сколько-нибудь значимого политика. Его давно уже "обнулил" такой популист, как Никол Пашинян, которого, как известно, в РА называют "капитулянтом" и "предателем". Кто, в таком случае, Серж Саргсян, который дважды проиграл Воваевичу - это уже вопрос фантазии каждого отдельно взятого комментатора.

Можно лишь вспомнить известное изречение о том, что можно вывезти девушку из деревни, но не деревню из девушки. С политиками тоже самое. И Сержик, которого в РА чаще именуют Чебурашкой, являет собой пример именно провинциально мыслящего временщика. Что и доказали его речи на международной межпартийной видеоконференции.

Чебурашку занесло. Он заявил, что "27 сентября прошлого года Армения подверглась широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана, которую прямо и неприкрыто поддерживали Турция и наемники с Ближнего Востока". Ясное дело, что никаких доказательств сказанного он не привел. Собственно, чего ожидать от Сержика, если президент Франции Эммануэль Макрон ранее озвучивал такую же ложь, также не приведя никаких доказательств?!

Что до того, что "Армения подверглась широкомасштабной агрессии", то, кажется, Саргсян перебрал с употреблением коньяка. Потому что весь мир всегда признавал все оккупированные РА территории азербайджанской землей. И в ООН наши страны вступали в своих советских границах. Более того, РА и в ЕАЭС, и в ТС вступила без оккупированных территорий Азербайджана.

Ну и про соответствующие резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН имело бы смысл напомнить. Там ведь четко было написано, что армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные территории Азербайджана. Ничего этого сделано не было. Ни в период президентства Тер-Петросяна, ни в пору президентства Кочаряна или Саргсяна.

Да и в пору президентства Армена Саркисяна при премьер-министре Пашиняне официальный Ереван не был готов на конструктивные шаги. Все решила война, неизбежной которую сделала именно позиция армянской стороны, верившей, что ей позволено будет вечно удерживать наши земли под оккупацией. Так что, Саргсян не просто лжет, но и выставляет самого себя в идиотском свете. Причем, видимо, желая закрепить этот статус окончательно, он сделал еще одно глупое заявление.

"Мы не смирились с этой ситуацией, и это не реваншизм. Хочу еще раз заявить перед всеми участниками этой представительной конференции, что вопрос "арцаха" (кавычки наши - А.Г.) не решен, что вопрос прав граждан Нагорного Карабаха на самоопределение не подлежит торгу, что Армения должна оставаться региональным суверенным актором и стратегическим союзником России", - заявил Серж Саргсян.

Тут, что ни слово, то чушь. Как иначе, кроме как реваншизмом, назвать претензии на территории другого государства? Зачем врать себе и своим согражданам про "нерешенность вопроса прав граждан Нагорного Карабаха", когда этого пункта нет в трехстороннем заявлении, которое Пашинян подписал 10 ноября 2020 года?! Этого пункта не было и в ходе недавней трехсторонней встречи в Сочи, что, кстати, сильно взбесило армянскую оппозицию.

Нет никакого вопроса статуса Нагорного Карабаха. Его "обнулила" 44-дневная война, победа азербайджанской армии. Что до армян, что проживают в Ханкенди, то им многократно предлагалось принять азербайджанское гражданство. Тем, кто отказался, в итоге придется пенять на самих себя, как уже не раз было с "поздним прозрением" армянской стороны.

Что до Сержа Саргсяна, то он по итогам внеочередных парламентских выборов в РА вправе говорить лишь от имени того узкого круга граждан проигравшей войну страны, что отдали свои голоса за РПА. Да и то, с большой натяжкой и с уточнением, что мнение всех армянских реваншистов вместе взятых не окажут никакого влияния на новый статус-кво, который диктует Азербайджан. Саргсяну же, как говорится в известном анекдоте, нужно расслабиться и, по возможности, получать удовольствие от происходящего.

Акпер Гасанов