Спекуляции вокруг трагедии с военным вертолетом недопустимы

После боестолкновений на границе 16 ноября проблема распространения закрытой или не соответствующей действительности информации в соцсетях начала широко обсуждаться в Азербайджане. А трагедия, произошедшая 30 ноября с вертолетом Государственной пограничной службы, еще раз подтвердила, что проблема действительно существует. Это проблема информации, дезинформации и гражданской ответственности.

Выступая в четверг на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев коснулся этого вопроса.

Дело в том, что в соцсетях продолжают звучать демагогические претензии по поводу "задержки" с публикацией официальной информации о крушении вертолета и списка погибших. По этому поводу Гаджиев пояснил, что в некоторых случаях возникает необходимость в определенных серьезных расследованиях и проверках. "Одним из главных условий является предоставление достоверной, полной информации общественности после проведения серьезных расследований. Следует иметь в виду, что в таких случаях речь идет о жизни человека. Семьи должны быть проинформированы правильно. Хочу отметить, что азербайджанские СМИ проявили профессионализм. Предоставление недостоверной информации средствами массовой информации было предотвращено. Но, к сожалению, в соцсетях такого мы не увидели. Важно, чтобы общество, люди, работающие в СМИ, максимально чутко относились к этим вопросам", - сказал помощник Президента.

Он также считает, что азербайджанские медиа и соцсети должны свести к минимуму ссылки на армянские СМИ и не помогать соседям в распространении ложной информации.

"В наших соцсетях расплодилось слишком много "экспертов", которым все про все известно. Они способны перескакать с одной темы на другую, им все равно на чем набирать лайки - на коронавирусе, погоде, автоаварии или крушении военного вертолета", - сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, офицер запаса, специалист по вооружениям Абузер Абилов.

Абузер Абилов ответил на домыслы о том, что у нас, мол, закупают старую и списанную где-то технику. Во-первых, отметил он, списанная где-то техника Азербайджаном не закупается. Во-вторых, списанная в самой стране техника не эксплуатируется ни при каких условиях, у нас ее уничтожают или сдают на металлолом. А может вертолет летать или нет, определяют не юзеры соцсетей, а соответствующая комиссия после проверки технических деталей и других узлов и агрегатов машины, подчеркнул наш собеседник.

"Совершенно дилетантски рассуждают многие о количестве офицеров на борту упавшего вертолета. Уважаемые, количество офицеров, которые должны лететь, - это исключительно решение высшего командного состава. Бывает, что вертолетами летает и большее число офицеров высокого ранга Вооруженных сил. Это абсолютно ничего не значит и не является показателем "заговора" или чего-то еще тому подобного. Прежде чем говорить о "заговоре", нужно иметь железные доказательства. В противном случае распускание подобных слухов подпадает под статью уголовного кодекса.

Кстати, сторонники версии "заговора" пытаются проводить параллели с крушением вертолета 20 ноября 1991 года под Гаракендом. Какие тут могут быть параллели? Их нет. Тот вертолет с государственными деятелями был обстрелян в зоне боевых действий, где находились подразделения оккупационной армии Армении. Он был сбит, и это доказано. В случае же с крушением 30 ноября вертолет находился на территории, где нет и никогда не было боевых действий. Полигон находится в сотнях километров от границы или Карабаха, где еще остаются неразоруженные сепаратистские банды", - сказал военный эксперт.

По словам Абилова, некрасиво устраивать спекуляции также вокруг темы "черных ящиков". Смешно звучат требования немедленно обнародовать их содержание. Люди явно не понимают, о чем говорят. Бортовой самописец, подчеркнул эксперт, это не DVD-проигрыватель, тут нельзя просто нажать кнопку и посмотреть, что там случилось перед катастрофой. Это сложный процесс, очень кропотливый, который осуществляется с участием специалистов и в специальных лабораториях.

Военный эксперт, к слову, отметил, что на территории СНГ очень мало институтов или лабораторий, где обследуются показатели бортовых самописцев. Бортовой самописец - это объект, который записывает все технические параметры во время полета. Расшифровкой, как правило, занимаются структуры, специализирующиеся на авиационных катастрофах. В СНГ таких очень мало. Один из них - научно-исследовательский авиационный институт Минобороны РФ, который находится в подмосковных Люберцах, созданный во времена СССР. Этот институт считался самым крупным в своей отрасли.

"Где и как будут вскрыты "черные ящики" потерпевшего крушение Ми-17, с чьим участием пройдет расшифровка данных, это не тема для обсуждения в соцсетях и, тем более, для каких-то требований.

Вообще, в наших соцсетях расплодилось слишком много "экспертов", которым все про все известно. Они способны перескакать с одной темы на другую, они внимательно следят за новостями, чтобы немедленно высказать свое "экспертное мнение". Не важно о чем - о коронавирусе, о погоде, о ДТП, о талибах или о крушении военного вертолета. Они специалисты во всех областях и у них всегда наготове множество версий. Чего только мы не читали и не слышали от таких мнимых специалистов о ковиде и вакцинах. Но это все мелочи по сравнению с теми оценками, которые они, ничего не смысля в этой области, пытаются давать трагедии с вертолетом 30 ноября. Этим людям нужно повторять снова и снова, что нельзя распространять слухи и домыслы в подобных случаях. Нужно ждать заключения официального расследования и не распространять ложные домыслы о случавшемся, зная, что за нашими группами и каналами в соцсетях следит противник. Уважающий своих шехидов человек никогда не будет кормить врага дезинформацией.

Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования семьям шехидов. Это очень тяжелая утрата как для граждан, так и для Вооруженных сил республики. Уверен, что трагедия будет досконально расследована", - сказал Абузер Абилов.

Лейла Таривердиева