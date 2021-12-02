https://news.day.az/politics/1410819.html Нужно свести к минимуму ссылки на армянские СМИ
Нужно свести к минимуму ссылки на армянские СМИ
Необходимо свести к минимуму ссылки на армянские СМИ, так как распространяется достаточно ложной информации.
Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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