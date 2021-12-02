Джейхун Байрамов проинформировал госсекретаря США о масштабах разрушений на освобожденных от оккупации территориях

В рамках участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на управление пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы развития сотрудничества в экономике, энергетике, безопасности и других сферах.

Дж.Байрамов подробно проинформировал собеседника о ситуации, сложившейся в регионе после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, масштабах разрушений на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, причинах напряженности в приграничных пунктах, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Госсекретарь США высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в вопросах мира и международной безопасности, в том числе деятельность Азербайджана в Афганистане.

В ходе встречи стороны обсудили также региональные и глобальные вопросы, вызывающие взаимный интерес.