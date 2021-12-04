Россия отзывает посла из Армении

В ближайшее время из Армении будет отозван посол России Сергей Копыркин, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Он (Копыркин - ред.) был назначен послом в Армении в апреле 2018 года, и, похоже, это соответствует закону о дипломатической службе, так как трудовой договор с дипломатами подписывается на 3 года, а в случае с ним эти 3 года уже истекли.

Однако, если государство довольно своим представителем, договор, как правило, продлевается. А российские послы при отсутствии каких-либо ЧП продолжают свою работу в странах пребывания", - пишет газета.

В данном случае налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет этим, в том числе, и обусловлен", - пишут армянские СМИ.