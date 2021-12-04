Баку передал Еревану тело диверсанта, напавшего на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

Тело армянского диверсанта, который был обезврежен при нападении на азербайджанского военнослужащего, несущего боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии в Ходжавендском районе, передано Армении.

Об этом сказал Trend в субботу координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az .

По его словам, тело армянского диверсанта Сейрана Саркисяна было передано противоположной стороне через территорию Гырмызы Базар с участием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.