https://news.day.az/politics/1411849.html Баку передал Еревану тело диверсанта, напавшего на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Баку передал Еревану тело диверсанта, напавшего на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Тело армянского диверсанта, который был обезврежен при нападении на азербайджанского военнослужащего, несущего боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии в Ходжавендском районе, передано Армении.
Об этом сказал Trend в субботу координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az .
По его словам, тело армянского диверсанта Сейрана Саркисяна было передано противоположной стороне через территорию Гырмызы Базар с участием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.
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