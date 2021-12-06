Сахиба Гафарова встретилась с главой Секретариата Совета МПА СНГ

6 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией, возглавляемой руководителем Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Дмитрием Кобицким.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель парламента подчеркнула, что Азербайджан тесно сотрудничает с международными структурами, в том числе с МПА СНГ, довела до внимания, что депутаты Милли Меджлиса принимают активное участие в международных мероприятиях, выражая отношение азербайджанской стороны к обсуждаемым вопросам.

Говоря об освобождении наших земель от армянской оккупации по итогам Отечественной войны и разрушениях, учинённых на этих территориях, Сахиба Гафарова добавила, что сегодня азербайджанская сторона хочет говорить о мире и о будущем развитии. Безусловное следование положениям подписанного 10 ноября прошлого года Трёхстороннего заявления служит общим интересам государств региона. Сахиба Гафарова сказала, что наш народ питает большие надежды на будущее региона..

В ходе беседы спикер высоко оценила деятельность Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан СНГ (МИМРД) МПА СНГ и деятельности его бакинского филиала. Института мониторинга демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав и работу Бакинского филиала института. Было отмечено, что Бакинский филиал института внимательно следит за политическими процессами на пространстве СНГ, такими как выборы, референдумы, участвует в их мониторинге и вносит достойный вклад в изучение международного опыта в этой сфере.

Выразив признательность за искренний приём, руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выразил удовлетворение визитом своей делегации в Азербайджан и тем, что они здесь увидели. Он отметил, что возглавляемая им структура придаёт большое значение углублению своих отношений с Азербайджаном. Д. Кобицкий заметил, что активность азербайджанской делегации на мероприятиях МПА СНГ и участие азербайджанских депутатов в разработке модельных законов говорит о том, что высокоуровневое сотрудничество и связи между Ассамблеей и Милли Меджлисом движутся по восходящей линии,.

Дмитрий Кобицкий отметил, что в рамках визита делегация Ассамблеи ознакомилась с условиями, созданными в новом офисе бакинского филиала МИМРД, побеседовали с сотрудниками филиала и поинтересовались их работой, отметил тесное сотрудничество, налаженное между головным офисом института и его бакинским филиалом.

Директор МИМРД МПА СНГ Иван Мушкет, в свою очередь, поделился идеями о делах, которые институт намерен выполнить в будущем совместно со своим бакинским филиалом.

Во встрече также принимали участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией Низами Сафаров, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, заместитель генерального секретариата Совета МПА СНГ и полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджана в МПА СНГ Айдын Джафаров, директор бакинского филиала МИМРД Теймур Мурадов и другие официальные лица.