Армянская армия обстреляла позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджаре - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Восьмого декабря, с 14:35 до 15:30, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском районе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зейлик Кяльбаджарского района.
Подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры с целью подавления огня с противоположной стороны.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии и в технике нет.
Ситуация полностью контролируется подразделениями азербайджанской армии", - говорится в сообщении минобороны.
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