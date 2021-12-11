Армянское лобби в РФ открывает "школы лидеров" в Армении и развращает молодёжь России

Российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян вознамерился сотворить из армян "нацию лидеров" и направляет на эти цели миллиарды, которые он выжимает из России.

Как стало известно, в Армении запустили новый образовательный проект - Международную школу лидерства и профессионального развития "Матена", сообщается в статье российского издания SMI6, которую мы приводим ниже:

"Инициаторами и сооснователями школы стали российский бизнесмен, партнёр-учредитель международной школы UWC Dilijan и московской школы управления "Сколково", гражданин РФ (и еще, вероятно, нескольких западных стран) Рубен Варданян и экс-ректор Армянского государственного экономического университета Рубен Айрапетян.

Участниками программ обучения станут граждане Армении, а также представители диаспоры (то есть, избирательные программы лидерства только для армян), в том числе из стран Евразийского экономического союза. Первые обучающие программы стартуют в первом полугодии 2022 года. Планируется также проведение открытых бесплатных курсов при поддержке доноров и спонсоров школы.

В преподавательский состав "Матены" войдут ведущие профессоры из Армении, диаспоры, России и мира, а также эксперты с международной репутацией. Занятия будут проходить в смешанном онлайн- и офлайн-формате в Ереване и Дилижане, в частности на кампусе международной школы UWC Dilijan.

"Миссия - содействовать развитию профессиональных навыков и лидерских качеств у тех, кто постоянно стремится к совершенству в своих областях, путём сбора знаний и обмена лучшими мировыми практиками", - сообщает неофициальная страница Рубена Варданяна в Facebook.

В международный попечительский и академический советы школы "Матена" вошли: соучредитель и гендиректор компании "PicsArt" Ованнес Авоян, председатель совета директоров Свободного университета Брюсселя (ULB) Пьер Гурджян, авиаконструктор, ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян, управляющий директор и член совета директоров "Яндекс" Тигран Худавердян и другие.

В этом списке знакомые все лица. Не будем говорить об Авояне и Гурджяне, которые обдирают американцев и европейцев во благо мирового армянского лидерства, давайте лучше подумаем о тех миллионах или даже миллиардах, которые инвестируют в армянскую молодежь армянские олигархи, выводящие деньги из российского бюджета.

Согласно замыслам Варданяна, Погосяна, Худавердяна и остальных, каждый второй армянин должен стать потенциальным лидером и управлять всеми остальными, только почему за наши деньги? Разве российская молодежь не нуждается в программах лидерства? Вот если бы российский олигарх Варданян открыл такие школы без указания этнической привязки, то есть не только для армян, это можно было бы приветствовать. А так получается сегрегация по этническому признаку: армяне - лидеры, а все остальные - лузеры.

Если проанализировать деятельность армянских олигархов в России, то практически к каждому из них возникает масса вопросов.

Вот, например, ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян, который провалил российский авиапром и должен был сидеть в тюрьме, но ему вместо этого дали в управление целый стратегический российский вуз.

Почитайте эти статьи, освежите память:

https://gradator.ru/news/analytics/2485.html

https://gradator.ru/news/russia/2486.html

И какие такие заслуги у Тиграна Худавердяна, что он получил в управление гигантскую цифровую платформу yandex?

Об этом мы тоже писали:

https://gradator.ru/news/russia/2789.html

А недавно другой российский олигарх армянского происхождения, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян заявил на "Армянском бизнес-форуме 2021", что возглавляемый им российский ГК "Ташир" намерен инвестировать 780 млн долларов в Армению.

По итогам состоявшегося в Ереване Армянского бизнес-форума (Armenian Business Forum 2021) совладелец и председатель совета директоров группы компаний "Авилон", вице-президент и учредитель "Ассоциации армянских предпринимателей" (ААП) Камо Авагумян заявил следующее:

"Все мы хотим, чтобы Армения развивалась и процветала - это патриотизм. Пора армянам проявить все свои деловые, заложенные национальной генетикой способности на благо Армении. Сделать ее богатой и сильной. Именно такие цели провозглашает наша Ассоциация".

Напоминаем, что Авгумян живет не в Армении, а в России, и деньги свои фантастические тоже зарабатывает в России.

Среди тех, кто масштабно вкладывается в развитие Армении, фигурирует и генеральный продюсер Comedy Club Production, руководитель субхолдинга развлекательных телеканалов АО "Газпром-медиа холдинг" Артур Джанибекян.

Джанибекян вместе с Варданяном, Авгумяном, Карапетяном открывает "школы лидерства" для армянской молодежи и в то же время является автором и создателем различных шоу, передач, программ, направленных на дебилизацию российской молодежи. ТНТ - это армянский телеканал, создающий разного рода пошлятину, формирующий дурные вкусы у российской молодежи.

А это "школы для лузеров", которые влиятельные представители армянской диаспоры создают в России.

Может неслучайно недавно один армянский журналист Хайк Халатян, которому открыты все медийные площадки в России, сравнил нас с лузерами..."