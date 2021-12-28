Кровавый преступник в роли обвинителя: парадоксальные реалии Армении

Автор: Акпер Гасанов

Вечер давно перестал быть томным. В Армении, конечно, всегда был избыток готовых давать оценку всем и каждому, идеть чужие изъяны, не замечая собственного уродства. Но то, что происходит ныне, является перебором даже для РА. Образно выражаясь, о морали и нравственности там решили заголосить лица с заниженной социальной ответственностью.

"Армения перестала быть демократическим государством, потому что в стране не работает правовая система". Об этом на пресс-конференции заявил бывший карабахский сепаратист, второй президент Армении Роберт Кочарян. По его словам, произошедшее во время местных выборов - мастер-класс для диктаторов, потерявших рассудок у власти.

Не остановившись на этом, Роб решил перейти к образным сравнениям. "Ким Чен Ын умер бы от зависти. То, что произошло в Ванадзоре, Горисе, Талине, Масисе и ряде других городов, было бы невозможно представить даже человеку с больным воображением", - заявил он. В общем, сравнил он Армению с Северной Кореей. Такое себе сравнение, если честно.

Северная Корея, по крайней мере, не совершала преступления против человечности, аналогичного геноциду мирного населения в Ходжалы. Она не захватывала и не держала под оккупацией более четверти века 20% территорий соседнего государства. Она не бомбила мирные города соседней страны, как это делала Армения в ходе 44-дневной войны. Да, сейчас даже армянские офицеры признают бомбардировку Гянджи терроризмом, но ведь это крайне запоздалое признание.

А еще это преступление, виновники которого пока не наказаны. И такого рода преступлений на совести бывших и нынешних руководителей РА - огромное количество. В этом смысле Роберт Кочарян ничем не отличается от Сержа Саргсяна, а они двое от Никола Пашиняна. Всем им место на скамье подсудимых в Международном суде по правам человека.

Персонаж, отметившийся чудовищной фразой про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев", военный преступник был главой армянского государства. Одного этого факта достаточно, чтобы признать, что Армения никогда не была демократическим государством. Но в том все и дело, что такого рода фактов было не просто много, а невероятно много.

Нельзя было называть таковой страну, которая совершила столько чудовищных преступлений, которая попрала международное право, сделала беженцами и вынужденными переселенцами свыше миллиона азербайджанцев, которая превратила Агдам в "Кавказскую Хиросиму", которая варварски грабила все оккупированные территории нашей страны.

Собственно, благодаря этому грабежу Армении и оккупированных территорий нашей страны в обладателя невиданных богатств, в долларового миллиардера превратился Роберт Кочарян. Он получил возможность охотиться в Африке, тогда как граждане РА едва сводили концы с концами. Он и его семья купались в роскоши, тогда как РА лишилась последних атрибутов суверенитета и независимости.

Именно Роберта Кочаряна многие называют заказчиком теракта в армянском парламенте. Именно его телохранитель убил того, кто позволил себе критику в адрес Седраковича. Именно Кочарян был организатором кровавого разгона митингов оппозиции после акций протеста в связи с фальсификациями на президентских выборах 2008 года. Так что, его руки по локоть в крови не только азербайджанского, но и армянского народов.

Да, пашиняновская Армения бесконечно далека от права называться демократическим государством. В том числе и потому, что именно нынешний армянский премьер является автором целого ряда заявлений и действий, которые привели к 44-дневной войне. Именно в период премьерства Никола Пашиняна министром обороны РА был Давид Тоноян, открыто заявивший о том, что "новая война - это новые захваченные азербайджанские территории".

Именно Пашинян, как ни крути, виноват в бомбежках мирных азербайджанских городов в ходе этой войны. Сейчас он устанавливает в РА режим личной диктатуры. Совершенно незаконно сменен мэр Еревана, имеет место политическое преследование всех оппонентов власти, фальсифицируются все выборы. При этом имеет место стремительное обогащение лиц, приближенных к Воваевичу.

Достаточно вспомнить, что в ноябре на заседании правительства было принято решение о покупке для спикера парламента Армении Алена Симоняна автомобиля BMW 750Li xDrive LCI стоимостью 90 млн драмов (183 тыс. долларов). Подобное решение вызвало бурное обсуждение в армянском сегменте социальных сетей. И это было ожидаемо. Ведь, РА твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности.

Естественно, что нынешняя армянская власть плевать хотела на мнение своих сограждан. Она, безусловно, совершила кучу провалов и преступлений. Но кто выступает в роли обвинителя?! Барабанная дробь - это Роберт Кочарян, который сам находится в статусе обвиняемого по целому ряду статей УК. Это тот, для кого убить политического противника было делом, сравнимым с глотком воды.

Кровавое прошлое Седраковича известно всем в РА. Собственно именно поэтому на внеочередных парламентских выборах в этой стране большинство ее граждан проголосовали за партию Никола Пашиняна. Это был выбор меньшего из зол. Да, проигравшего войну премьер-министра, на совести которого тысячи погибших молодых ребят, этого популиста и лжеца, сочли злом меньшим, чем Кочарян. И это был вердикт армянского общества, вынесенный раз и навсегда. Сколько бы второй Роб не упражнялся в образных сравнениях...