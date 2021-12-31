"Разбушевавшийся" Кочарян готовится к свержению власти в Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции для представителей армянской прессы вызвали бурную реакцию его оппонентов.

Впервые, хоть и скрипя зубами, лидер Армении признал, что, как бы ему этого ни хотелось, но ситуация в регионе после Второй Карабахской войны изменилась коренным образом раз и навсегда: конфликт окончен, страна капитулировала, сил для реванша нет, нужно провести демаркацию и делимитацию границы, открыть транспортные коридоры и налаживать диалог.

После пресс-конференции сорвавшиеся с цепи оппоненты Пашиняна буквально бросились рвать его на части, обвиняя в предательстве и продажности, а также в измене "дела мирового армянства", основным лозунгом которого всегда было "ни дня без борьбы с турком".

Это лозунг, провозглашённый Гарегиным Ндже, - коллаборационистом и ярым сторонником нацистской Германии, которого нынешние армянские политики боготворят как идола "беспощадной" борьбы с тюрками, устанавливая ему памятники в Армении и даже в соседних странах, где за пропаганду таких личностей можно загреметь в тюрьму.

В первых рядах беснующихся противников нынешнего премьера, как всегда, его старые "друзья" - лидеры так называемого "карабахского клана", бывшие президенты и премьеры Армении, бывшие боевики и де-юре граждане Азербайджана Сержик Саргсян и Робик Кочарян, которые потеряв власть, мечтают вернуться в тёплые кресла руководителей страны.

Решив, что их время вновь пришло, и час расплаты настал, оба бывших главаря бандформирований сепаратистов бросились в атаку на Никола Воваевича.

Понимая, что реакция армянского общества на последние заявления Н.Пашиняна неоднозначна, Робик и Сержик начали готовиться к свержению нынешней власти, используя политическую демагогию.

Первым отличился Кочарян, который, созвав пресс-конференцию (причём в очном формате, в отличие от онлайн у Пашиняна) посвятил ее обличению "революционного" премьера как "продавшегося" туркам предателя нации.

Роберт Седракович, который в 1998 году будучи премьер-министром Армении, сумел сместить президента Левона Тер-Петросяна, который также осознал бесперспективность борьбы за чужие территории и был готов пойти на мирное соглашение с Азербайджаном (при условии предоставлении армянам Карабахского региона автономии) решил, что сумеет сделать это ещё раз и поэтому раскрыл все свои карты.

В своё время на заре конфликта, Р. Кочарян также убрал своих конкурентов из числа соратников и стал квази-президентом сепаратистов, которого правда никто в мире не признал.

Недолго думая подследственный Кочарян, который снова должен предстать перед судом за события 2008 года, когда он подавил протестное движение и посадил на своё место Сержика Азатовича ("верного" друга и соратника по мародёрству на оккупированных азербайджанских землях) заявил, что уже приступил к активной фазе свержения Никола Пашиняна.

Свержение законно избранной власти, иными словами государственный переворот, во всем мире считается уголовно наказуемым преступлением. Конечно, Р. Кочарян обладает большим опытом переворотов и путчей, которые он всегда обосновывал "национальными" интересами армянского народа. Но главным при этом была борьба за власть и деньги, которые нужны были для безбедной жизни Кочаряна, членов его семьи и подельников.

Теперь к этому добавилась острая необходимость увильнуть от правосудия за деяния прошедших лет, которые Робик сотворил, чтобы сохранить контроль над страной, но увы промахнулся. Понимая, что Пашинян ему этого не простит и зная злопамятный характер "революционера", Р. Кочарян открыто пошёл в широкомасштабное наступление и стал напирать, обвиняя нынешнего премьера во всех смертных грехах.

Безусловно, Кочаряну власть сегодня нужна как воздух, так как если он ее не получит, то загремит в места не столь отдаленные на долгие годы, где сменит свой дорогой костюмчик на тюремную робу и будет общаться с довольно неприятной публикой, среди которой немало тех, кто имеют с ним личные счеты.

Объявив Никола предателем, Робик заявил, что все, что делали и делают нынешние власти - это полное предательство "идеалов" армянского народа и вековой утопической мечты о "Великой Армении" от моря до моря.

Недолго думая, Р. Кочарян, который всегда гордился своей якобы пророссийской ориентацией, заявил, что он противник всех трёхсторонних Заявлений, которые были подписаны при посредничестве президента России Владимира Путина, но при этом признал, что сделать уже ничего невозможно, так как большинство пунктов исполнены.

Он категорически выступил против процесса делимитации и демаркации границы, который также инициируют Россия и ЕС считая, что это приведёт к признанию территориальной целостности Азербайджана, которая для реваншиста Робика категорически неприемлема.

Особо не заморачиваясь, Роберт Седракович отверг все, что по его мнению является "предательством" 30-летней борьбы за присвоение части территории Азербайджана: открытие транспортных коридоров, налаживание диалога, нормализацию отношений с Турцией. Все это для бывшего лидера Армении неприемлемо, и против этого он будет бороться до конца.

Интересно, как сторонник "союзничества" с Россией может выступать против открытия транспортных коридоров, включая Зангезурский, когда эту идею активно продвигает Москва, для чего делает все необходимое, вплоть до готовности оказать техническую и финансовую помощь в скорейшем решении этой важной проблемы.

Р. Кочарян, который продолжает вести себя как мелкий партийный работник областного масштаба, особенно не разбирается в транспортных проблемах, если учесть, что это он и ему подобные привели Армению в состояние блокады, начав Первую Карабахскую войну и оккупировав азербайджанские территории.

Отвечая на вопрос об открытии транспортных коридоров, бывший освобождённый секретарь партийной организации Шелкового комбината города Ханкенди, выдал "сенсационное" откровение. По его мнению, новые транспортные коридоры ничего Армении не дадут, они нужны только Азербайджану. Словно Армения находится на другом континенте и омывается двумя океанами - типичная логика для человека с низким уровнем IQ.

Стараясь привлечь на свою сторону простых граждан Армении, Р. Кочарян заявил, что у него есть план "возврата" Шуши и Гадрута, который он собирается осуществить, если придёт к власти.

Может быть план у Робика есть, но вариантов точно нет. Этот реваншизм Кочаряна и ему подобных является открытым посягательством на территорию другого суверенного государства, причём всем прекрасно понятно, что Азербайджан не только ничего "возвращать" не собирается, потому что территория Карабахского региона - неотъемлемая часть страны, но даст такой отпор агрессору железным кулаком, что от того только "рожки да ножки" останутся.

Наверное, и сопредседателям Минской группы, которые любят иногда поучать и призывать к сдержанности, стоит, наконец, обратить внимание на открытые призывы армянского политика к новой войне.

Далее Р. Кочарян подчеркнул, что ещё не все потеряно, нужно реформировать армию, объединиться с представителями диаспоры, поддержать сепаратистов (которые доживают свои последние дни) и вновь попытаться вернуть утраченные территории. Довольно "заманчивое" предложение, если учесть, что воевать за это в Армении никто не хочет, а Кочарян уже не в том возрасте, чтобы вновь взять автомат в руки, как это было раньше.

Намного лучше для него заниматься охотой на экзотических животных в Африке с дорогим охотничьим ружьём, купленным богатыми спонсорами за оказанные услуги.

Подвергнув критике прозападного премьера за участие в недавно прошедшем Саммите за демократию, Р. Кочарян в очередной раз двурушничая, постарался показать себя непоколебимым сторонником ОДКБ и ЕАЭС, которых, по его мнению, продаёт Никол Воваевич.

Обещая вернувшись во власть реанимировать идеи "арцаха и миацума", Р. Кочарян клялся, что если его поддержит народ, у него есть некие тайные рецепты, которые позволят вернуться на 30 лет назад. Такое политическое шарлатанство в очередной раз показало истинное лицо одного из лидеров "карабахского клана", который лишившись источников дохода на бывших оккупированных азербайджанских территориях, пытается на этот раз, захватив власть, приватизировать собственную страну.

Оставаясь долгое время в тени ввиду судебного преследования, Р. Кочарян, чей блок успешно проиграл на внеочередных парламентских выборах, перешёл к старой, испытанной им тактике возмущения народа.

Пользуясь тем, что после войны Армения находится в ужасающем экономическом положении, он постарался свалить все проблемы страны на "революционеров", пришедших к власти только в мае 2018 года. Жонглируя фактами и искажая действительность, Роберт Седракович старался показать себя "истинным" защитником интересов народа, который по его мнению давно разочаровался в Николе, ненавидя его всеми фибрами своей души, ради свержения которого даже готов объединиться со своим бывшим "соратником" Сержиком, на вопрос о котором уже заявил, что нужно оставить его в покое, мол все уже в прошлом.

У Р. Кочаряна, как в известной поговорке, все строится на принципе "враг моего врага - мой друг".

Не оставил без внимания Робик и высказывания Н.Пашиняна о том, что поражение Армении на дипломатическом фронте было уже давно предопределено 4 резолюциями СБ ООН и решениями Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года.

Искажая факты и стараясь обелить себя в глазах общественности, Р. Кочарян попытался выставить себя чуть ли ни "гением" армянской дипломатии, который мол ещё в 1999 году "диктовал" условия на переговорах и даже практически достиг "успеха" на встрече с Президентом Гейдаром Алиевым в Ки-Уэсте, которая, как известно, закончилась ничем.

То, что это откровенная ложь, всем известно, так как такой мастер политической игры, как Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев просто обыграл зарвавшегося мелкого политикана по всем параметрам, вначале сделав вид, что может пойти на определенные уступки, а затем разведовав стремления армянской стороны, посадил Робика на место, отказавшись от предложений посредника, которые не соответствовали национальным интересам Азербайджана.

Пребывая с того времени в ложной эйфории от своей "значимости", второй президент Армении просто не понял до сих пор, что тогда получил мат по полной программе.

Подводя итоги пресс-конференции потенциального кандидата на пребывание в тюремной камере, можно сделать однозначный вывод о том, что ещё не все в Армении поняли, что игра окончена, и грезят о реванше, что может дорого обойтись простому армянскому народу.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что Р. Кочарян и С. Саргсян виноваты не меньше, а может быть и больше нынешних армянских руководителей, развязав кровавый конфликт ещё в 1988 году, когда они возглавили бандформирования боевиков-сепаратистов, которые убивали, грабили и изгоняли мирных азербайджанцев со своих земель. Теперь, оставшись за бортом, эти псевдорадетели армянского народа мечтают опять ввергнуть страну и народ в новый виток уже практически затухшего конфликта, чтобы набить свои карманы, сидя в тёплых креслах.

Р. Кочарян и его компания не хотят ни примирения, ни диалога, а лишь грезят о своём возвращении во власть, чтобы снова лилась кровь невинных людей. Поэтому любая инициатива, направленная на урегулирование и восстановление нормальных отношений с соседями, для них является предательством.

Пропитанные насквозь тюркофобией кочаряны, саргсяны и прочие будут пытаться делать все, чтобы не допустить этого. Но время давно работает против них, ведь запоздалое прозрение армянского народа все-таки начинает пробивать себе дорогу сквозь туман лжи и ненависти.

Если Р. Кочарян продолжает пребывать в прострации и думает, что Азербайджан будет сидеть, сложа руки, и ждать его новых фортелей, то он глубоко ошибается. Никакие зарубежные покровители не спасут Кочаряна и ему подобных от возмездия в случае новых попыток испытать терапию железного азербайджанского кулака.