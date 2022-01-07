Какое "лучшее будущее" обещает Армении посол США?

Посол США в Армении Линн Трейси с особенными политическими подтекстами и акцентами поздравила армянский народ с Новым годом и Рождеством.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, на официальной страницe в соцсети Facebook посольства было опубликовано видео-поздравление Трейси. И это поздравление из Вашингтона почему-то особенно радует армянскую диаспору в России.

Армянские сайты, функционирующие в российском медиа поле, пишут: "В праздничном послании армянскому народу посол размышляет о своем пребывании в Армении и подтверждает готовность Соединенных Штатов продолжать сотрудничество с Арменией.

"Нет сомнений в том, что вызовы будут продолжаться, но особенность Армении в том, что народ этой страны отличается выдержкой и силой. Соединенные Штаты будут продолжать работать с Арменией для лучшего будущего", - сказала она.

Очень многозначительные акценты...

Насчет готовности США "продолжать сотрудничество с Арменией" сомнений нет. Не зря же американцы открыли в Ереване самое большое посольство в мире под носом у России.

Сейчас глобалисты, мечтающие оторвать от России постсоветское пространство, нанесли удар по Казахстану. Тем самым имеют цель помешать объединению региональных стран на евразийской основе и их транспортным проектам. В этой игре засветился и Китай. Однако это другой ракурс игры. Главное, если глобалисты вырвут у России Казахстан, как ранее вырвали Украину, если превратят Казахстан, а соответственно и всю Центральную Азию в зону нестабильности, то евразийская платформа обвалится. А потом глобалисты могут вновь перекинуть внимание на Южный Кавказ, откуда их ранее вышибли Россия, Азербайджан и Турция. А потому посол США просит армян запастить "выдержкой и силой", то есть дождаться, пока глобалисты "зачистят" от ненужного с их точки зрения внешнего влияния на Казахстан, а потом вновь придут "на помощь армянскому народу". Это и есть то самое "лучшее будущее", которое Линн Трейси обещает армянам.

Для того, чтобы армяне и вовсе уверовали в свое "лучшее будущее по американскому рецепту", Трейси поздравила их на армянском языке.