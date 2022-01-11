https://news.day.az/politics/1425527.html Минобороны Азербайджана обратилось к населению
Минобороны Азербайджана обратилось к населению
Подразделения азербайджанской армии продолжают утилизацию просроченных и непригодных к использованию боеприпасов на полигоне Сейфали, передает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"В очередной раз призываем население не впадать в панику в связи с проводимыми взрывными работами и заявляем, что оснований для беспокойства нет", - отмечается в сообщении минобороны.
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