Минобороны Азербайджана обратилось к населению

Подразделения азербайджанской армии продолжают утилизацию просроченных и непригодных к использованию боеприпасов на полигоне Сейфали, передает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В очередной раз призываем население не впадать в панику в связи с проводимыми взрывными работами и заявляем, что оснований для беспокойства нет", - отмечается в сообщении минобороны.