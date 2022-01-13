По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Геранбое построено новое школьное здание

Сдано в эксплуатацию новое здание Геранбойской городской полной средней школы №1. Школа была построена в 1937 году, в ней имелось 40 классных комнат. В связи с тем, что за прошедший период здание школы физически устарело и пришло в непригодное состояние, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" было построено новое здание на 700 ученических мест.

Как сообщает Day.Az, однокорпусное трехэтажное здание школы оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные классы и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

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