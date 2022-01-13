Джейхун Байрамов проинформировал Американский еврейский комитет о провокациях Армении - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением сослался на встречу с Дэвидом Харрисом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН и обсуждения с Американским еврейским комитетом, передает Day.Az.
Стороны выразили довольство развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейской общиной.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, в том числе предпринятых азербайджанском стороной шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также продолжающихся военных провокациях Армении, убийстве азербайджанского военнослужащего два дня назад и о том, что ответственность за это несет Армения.
Дэвид Харрис поблагодарил за встречу и предоставленную информацию. Он подчеркнул важность обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.
Стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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