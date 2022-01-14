Лавров о встрече спецпредставителей Турции и Армении

Мы очень рады, что первая встреча специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений проходит в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Турция и Армения назначили своих специальных представителей. Россия помогала в том, чтобы такую договоренность достичь. Мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог. Надеюсь, что это будет успешно", - сказал он.

Отметим, что в Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами.

В ходе первой встречи стороны обсудят шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна заинтересована в продолжении подобных контактов.

Ожидается, что на встрече также будут обсуждены экономические вопросы.