https://news.day.az/politics/1426999.html Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага
Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага
По случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле был освещен цветами азербайджанского флага.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инициатором выступила турецкая сторона.
Цвета азербайджанского флага, украшавшие великолепный вид Стамбула, были встречены наблюдавшими с большой симпатией.
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