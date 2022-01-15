Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

По случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле был освещен цветами азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инициатором выступила турецкая сторона.

Цвета азербайджанского флага, украшавшие великолепный вид Стамбула, были встречены наблюдавшими с большой симпатией.