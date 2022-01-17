https://news.day.az/politics/1427485.html Военные расчищают дороги от снега в Карабахе - ВИДЕО
Военные расчищают дороги от снега в Карабахе - ВИДЕО
В целях поддержания высокого уровня боеспособности азербайджанских войск, дислоцированных в освобожденных Кяльбаджарском и Лачинском районах, а также обеспечения бесперебойного снабжения частей инженерные подразделения азербайджанской армии ведут работы по поддержанию дорог в рабочем состоянии, очистке их от снега, строительству новых путей снабжения к позициям наших частей, расположенных в горной и труднодоступной местности.
Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана представляет кадры:
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