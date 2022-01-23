Азербайджанская команда КВН опять будет называться "Шуша"

Команда "Шуша" вновь будет выступать в Питерской лиге КВН под прежним названием.

Как передает Day.Az, об этом в видеообращении на своей странице в Instagram заявил продюсер команды Мушвиг Аббасов.

Напомним, что ранее команда КВН "Шуша", отправившаяся на ежегодный фестиваль в Сочи и успешно прошедшая первый тур, во втором туре была вынуждена сменить название.

Данная новость вызвала возмущение у азербайджанских пользователей социальных сетей. Они отметили, что в таком случае команде было бы лучше покинуть КВН, чем изменить название!

Продюсер отметил, что азербайджанская сторона поставила условие перед организаторами соревнований, что либо название команды будет возвращено, либо команда "Шуша" покидает соревнование.

Ранее заместитель Александр Маслякова - младшего, армянин по национальности Рубен Джагинян потребовал смены названия азербайджанской команды. В результате вмешательства азербайджанской стороны провокация Джагиняна провалилась.