Растет роль Азербайджана в решении глобальных проблем

Растут авторитет Азербайджана на международной арене и его роль в решении глобальных проблем. Стоящие сегодня на региональной повестке дня вопросы во многом связаны с деятельностью Азербайджана, и многие из выдвинутых инициатив реализуются при участии страны.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рамин Мамедов, сегодня повестку дня, связанную с процессами на Южном Кавказе, определяет именно Азербайджан.

"Это особенно ясно наблюдается в контексте новых реалий, которые возникли после 44-дневной войны. Азербайджан выступает с крайне важными инициативами как в борьбе с пандемией, так и в решении других глобальных проблем. Основная цель этих инициатив страны - внести вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире", - сказал он.

Депутат отметил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения за короткий срок выдвинул важные предложения, которые играют большую роль в глобальной борьбе с пандемией.

"Азербайджан внес добровольный взнос в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, более 30 странам была оказана гуманитарная и финансовая помощь. Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы в 2020 году, созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, принятие в прошлом году в Совете ООН по правам человека резолюции об обеспечении справедливого и равного доступа к вакцинам также являются вкладом, внесенным в глобальную борьбу с пандемией. Несколько месяцев назад резолюция, выдвинутая по инициативе Президента Азербайджана в связи с вакцинами против COVID-19, была принята государствами-членами ООН. Присоединение к этому документу 126 государств является показателем важности для мира инициатив Азербайджана, показателем международного авторитета нашей страны. Азербайджан принимает активное участие в организации важных дискуссий, связанных с проблемой безопасности, которая имеет огромное значение в глобальном масштабе. Наша страна способна направлять процессы в регионе Южного Кавказа, определять содержание политических и экономических отношений. Азербайджан проводит политику, служащую благополучию, безопасности и развитию стран и народов региона", - сказал Мамедов.

Как сказал Trend старший советник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов, завершение армяно-азербайджанского конфликта и освобождение от оккупации азербайджанских земель открывает новые горизонты для внешней политики Азербайджана.

Он отметил, что сложившаяся новая ситуация позволяет Азербайджану не только достигать новых свершений во внешней политике, но и выступать в качестве активного участника международной политики. "С этой точки зрения особо следует отметить, что наша страна находится в авангарде борьбы с такими глобальными проблемами и вызовами, как пандемия коронавируса. Как отметил глава азербайджанского государства в интервью местным телеканалам 12 января, Азербайджан продолжит эту политику и в будущем. Активное участие в международных организациях останется одним из главных приоритетов во внешней политике страны. В настоящее время Азербайджан как председатель Движения неприсоединения, в котором участвуют 120 государств, играет ведущую роль не только внутри Движения, но и на других международных платформах. Проведение по инициативе Президента Азербайджана саммита Движения неприсоединения, выдвижение инициатив для борьбы с пандемией и, самое главное, начало обсуждений в рамках Генеральной ассамблеи ООН, должны считаться успехом азербайджанской дипломатии", - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что в ноябре 2021 года по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция в связи с обеспечением универсального доступа к вакцинам против COVID-19. "До этого, 24 сентября, Президент Азербайджана в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН еще раз подчеркнул крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся "вакцинным национализмом", тем, что страны с низким доходом до сих пор не могут приобрести достаточное количество вакцин. В 2020 году Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 государствам, пострадавшим от пандемии, а также поддержку в обеспечении вакциной. В результате этой успешной деятельности Азербайджан за короткий срок сумел завоевать доверие и уважение стран-членов Движения неприсоединения, благодаря чему председательство нашей страны было продлено еще на год. Сегодня Азербайджан прилагает усилия для дальнейшего усиления Движения неприсоединения. В интервью от 12 января глава государства отметил, что предстоящая встреча в Баку глав парламентов стран - членов Движения направлена на создание парламентского элемента в деятельности Движения неприсоединения", - сказал он.

Как отметил депутат, Азербайджан также играет активную роль и в других международных структурах, среди которых Организация тюркских государств, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и другие.

"Стамбульский саммит Организации тюркских государств в 2021 году, имеющий особое значение для внешней политики Азербайджана, стал воплощением успехов азербайджанской дипломатии. Роль Азербайджана в стремительном развитии этой структуры, созданной на основе нахчыванского соглашения от 2009 года, в поощрении многостороннего сотрудничества государств-членов в различных областях, неоспорима. Считаю, что деятельность в этих направлениях в 2022 году останется приоритетом во внешней политике нашей страны, и Азербайджан продолжит вносить вклад в решение проблем регионального и глобального значения", - сказал Гусейнов.