Михаил Гусман о новом лидере Христианско-Демократического Союза Германии Фридрихе Мерце в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена Фридриху Мерцу - новому лидеру Христианско-Демократического Союза Германии. 

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи.