Вакцинный скандал в Брюсселе

Автор: Лейла Таривердиева

В мае 2020 года, в период, когда пандемия коронавируса только начала косить население планеты, Президент Азербайджана Ильхам Алиев первым заговорил с самых высоких трибун за объединение усилий в борьбе с распространяющейся угрозой. Мир был напуган и растерян, и уже тогда было ясно, что существующая пропасть между развитыми и развивающимися странами будет расти. Как председатель Движения неприсоединения, Азербайджан поднял свой голос за справедливость, пытаясь донести до обеспеченных государств, что без помощи вакциной бедным странам они сами никогда не смогут быть в безопасности.

Идет третий год пандемии, а отношение к ситуации так и не изменилось.

Стоило ожидать, что вопрос распределения вакцин в той форме, в какой он осуществляется уже год, должен был в конечном итоге привести к скандалу.

Омбудсмен Европы Эмили О'Рейли обвинила Европейскую комиссию в плохом администрировании и отсутствии прозрачности. Причиной послужило то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не предала гласности текстовые сообщения о закупке вакцины против коронавируса, которыми она обменивалась с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой. Переписка, по всей вероятности, касалась закупки 1,8 миллиарда доз вакцин Pfizer, которая осуществлялась как раз в тот период. В апреле 2021 года глава Еврокомиссии в интервью New York Times поведала, что она отправила сообщение относительно закупок. Однако содержание переписки осталось неизвестным. Текстовые сообщения не были представлены обратившимся с запросом СМИ под предлогом того, что все, отправленное по SMS и WhatsApp, было удалено за ненадобностью. В ЕК объяснили, что переписка не содержала ничего серьезного. Хотя сложно сказать, насколько закупка почти 2 миллиардов доз вакцины в условиях пандемии может считаться несерьезным вопросом. Сам факт того, что подобная сделка на сумму 2 миллиарда евро обговаривается посредством SMS, не может не вызывать удивления. Удивились, видимо, и журналисты европейских ресурсов.

О'Райли требует от ЕК добиться от своего председателя обнародования переписки. Администрация Урсулы фон дер Ляйен утверждает, что переписка удалена.

Между тем, Amnesty International недавно выступила с заявлением о том, что богатые государства и фармацевтические компании катастрофически провалили обеспечение равного доступа к вакцинам, в результате чего миллиарды людей остались без жизненно важных медицинских препаратов.

Несмотря на неоднократные призывы Amnesty International и других организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения, обеспечить до конца 2021 года вакцинацию не менее 40 процентов населения в странах с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего, богатые государства и фармацевтические компании продолжают игнорировать эти призывы.

По состоянию на конец прошлого года в мире было произведено около 11 миллиардов доз вакцин и только 7 процентов жителей стран с низким уровнем доходов смогли получить хотя бы одну дозу. При этом международные правозащитники обращают внимание на то, что в богатых странах скопилось огромное количество неиспользованных препаратов. Богатые страны весь прошлый год давали обещания, которые не выполнили. Та же Урсула фон дер Ляйен обязалась к сентябрю 2022 года выделить дополнительно 900 миллионов доз вакцин странам с низким уровнем доходов и уровнем доходов ниже среднего. Однако быстрое распространение омикрона говорит о том, что ждать полгода нельзя и нужно помочь этим странам незамедлительно.

И Pfizer, и Moderna, несмотря на все обязательства помочь всем, кто обратится, предпочли продавать свою продукцию только богатым странам. В страны третьего мира продано менее одного процента произведенных вакцин. В то же время Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson отказались поделиться технологиями для налаживания широкого производства вакцин по всему миру.

В этом свете не удивительно, что руководство Еврокомиссии отказывается обнародовать обсуждения вопроса закупок 1,8 миллиарда доз вакцин для Евросоюза, население которого едва дотягивает до 500 миллионов человек.

Отметим, что ВОЗ совместно с другими организациями с сентября прошлого года начала кампанию за равный доступ к вакцинам. Однако гораздо раньше на существование проблемы обратил внимание Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Еще в мае 2020 года Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения созвал онлайн-саммит Контактной группы ДН, на котором по инициативе Президента Ильхама Алиева было принято решение об обращении в ООН для проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств. Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке 120 странами-членами Движения неприсоединения. И в начале декабря того же года 31-я специальная сессия Генассамблеи ООН по COVID-19 состоялась.

18 ноября 2021 года по инициативе Президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН странами-членами ООН на третьем комитете Ассамблеи была принята резолюция под названием "Обеспечение равного, своевременного, универсального доступа к вакцинам по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция обращает внимание на негативное влияние несправедливого и неравного распределения вакцин против коронавируса среди развитых и развивающихся стран и подчеркивает, что это также является одним из основных препятствий на пути к успешной борьбе с пандемией.

Наша страна также одной из первых присоединилась к инициативе COVAX, призванной модерировать вопрос распределения вакцин. Более того, по инициативе Баку создана база данных, связанная с лечением COVID-19, и Всемирная организация здравоохранения пользуется ею в странах-членах Движения неприсоединения, что помогает ВОЗ правильно планировать и прогнозировать свою поддержку. Сам же Азербайджан уже оказал в рамках борьбы с пандемией финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, безвозмездно обеспечив нескольких из них дозами вакцин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выступал с заявлениями, осуждающими так называемый "вакцинный национализм", несправедливое распределение вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами. Уже больше года азербайджанский лидер говорит об этом и настаивает на принятии неотложных мер. В рамках своих возможностей Азербайджан делает для торжества справедливости все возможное, не являясь очень уж богатой страной. Однако, как показывает последний скандал с Еврокомиссией, богатые страны продолжают в том же духе. На словах поддерживая усилия ВОЗ, они в кулуарах, по SMS и WhatsApp обсуждают совсем другие сделки.

Наверное, европейское общество еще не созрело к пониманию элементарной истины, неоднократно озвучивавшейся главой Азербайджана с различных трибун: никто не спасется поодиночке, только едиными усилиями и вакцинацией не только развитых стран, но и миллиардов жителей развивающегося мира, можно будет добиться победы над напастью. Нынешняя грозная волна пандемии, думается, есть следствие этого непонимания.