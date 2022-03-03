Новый председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шахина Камиль оглу Сеидзаде председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Шахин Сеидзаде родился 15 апреля 1978 года в городе Баку. В 1995 году окончил Технико-гуманитарный лицей имени Габиб бека Махмудбекова.

В 1999 году окончил Азербайджанский государственный педагогический университет и получил степень бакалавра, а в 2001 году - магистра. В 2006 году получил степень магистра по специальности "Менеджмент" Азербайджанского государственного экономического университета.

В 2007 году Шахин Сеидзаде получил степень магистра по специальности "Организация и управление образованием" Московской высшей школы социальных и экономических наук и степень магистра по специальности "Организация и управление образованием" Манчестерского университета, Великобритания.

В настоящее время является диссертантом по специальности "Организация и управление образованием" в Азербайджанском государственном педагогическом университете.

Свободно владеет английским и русским языками.

Шахин Сеидзаде был директором Национального дебатного центра в 1999-2005 годах, в 2005-2007 годах возглавлял "Школу человеческих ресурсов". С 2006 по 2012 год занимал руководящие должности на частных предприятиях.

В 2012-2016 годах был председателем Национального совета молодежных организаций Азербайджана, в 2012-2017 годах - членом Наблюдательного совета Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики.

С 2015 года - руководитель исполнительного комитета групп SABAH при министерстве образования, с 2019 года - заместитель председателя комиссии по работе с молодыми предпринимателями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, руководитель конкурса "Социальные проекты", проводимого общественным объединением "Региональное развитие" по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

По итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) VI созыва 9 февраля 2020 года был избран депутатом парламента. Является членом парламентских комитетов по науке и образованию, а также молодежи и спорту, рабочей группы, созданной для разработки закона "О высшем образовании", комитета по сотрудничеству с Европарламентом.

Женат, имеет двоих детей.