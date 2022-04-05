Преступление без наказания: Запад снова слеп к выкрутасам Армении

Автор: Акпер Гасанов

О том, что коллективный Запад не просто склонен к политике "двойных стандартов", но и считает это нормой, достойной понимания и даже поощрения, написано немало. Эта позорная позиция тех, кто привык разделять мир по очень спорным категориям, давно известна и в Азербайджане. Потому, что в нашей стране слишком много лет ощущали на себе ее "плоды".

Приведу всего один факт. Армения- страна, державшая под оккупацией 20% наших земель почти три десятилетия так и получила в итоге санкции против себя. Совсем никаких, ни одной! Наоборот, мы видели попытки США и Франции, а это страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, поощрить страну-агрессора. До недавнего времени США были страной, официально выделявшей ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. А города Франции заключали договора о побратимстве с находившимися под армянской оккупацией азербайджанскими населенными пунктами.

Продолжать список пример поддержки со стороны стран Запада государства-оккупанта, то есть Армении, можно очень долго. А их приверженность политике "двойных стандартов" видна на примерах оперативной реакции Запада на события в Украине. Да, события в Крыму и Донбассе, полномасштабное военное вторжение в Украину, бомбежки Киева, Харькова, Мариуполя и многих других городов, трагедия в Буче - все это достойно всяческого осуждения.

Но разве Армения не совершала преступлений против Азербайджана, разве ее армия не уничтожала мирное азербайджанское население, не бомбила мирные азербайджанские города? Все это было. Как и длившееся десятилетиями игнорирование со стороны официального Еревана резолюций Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН. Но санкций против РА не было.

Нет их и сейчас, после того, как стали известны сенсационные подробности отправки Арменией в Россию четырех боевых самолета Су-30 вместе с пилотами для использования против Украины. Напомним, после того, как СМИ со ссылкой на турецкие разведданные обнародовали впервые данную информацию, Армения пошла по пути отрицания. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "эти новости не соответствуют действительности", и заверил, что армянские самолеты "никогда не покидали территорию страны".

Однако были обнародованы новые факты , которые разоблачили ложь Еревана. Так, согласно данным турецких СМИ, самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, достигли конечного пункта назначения, России, в 13:14. Спутниковые фотографии также подтвердили эту информацию.

Таким образом, предоставив свои самолеты и пилотов в распоряжение российской армии, Армения стала партнером во вторжении на Украину и стороной в конфликте. Армения, как и Россия, рискует стать мишенью западных санкций. Которых до сих пор нет. Хотя на днях мы услышали вполне конкретное заявление из США.

Попытки обхода антироссийских санкций или содействия России в проведении спецоперации в Украине не останутся для других стран без последствий, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга. Он отметил, что не говорит о какой-либо конкретной стране. Однако власти США дают понять, что государства столкнутся с последствиями, если попытаются обойти введенные Вашингтоном, его союзниками или партнерами санкции против России.

Ранее влиятельная Financial Times писала, что под санкции за помощь России может попасть ряд государств, включая Армению. Так вот слова словами, анонсы анонсами, а нет конкретных действий со стороны США в ответ на конкретный факт, гораздо более подходящий для введения санкций против Армении, чем помощь РА в обходе антироссийских санкций.

Армения участвует в войне против Украины, из-за которой Запад наложил санкции на РФ. Но, санкций против РА, не устану повторять, все еще нет! Нет их со стороны США, нет их со стороны ЕС. Коллективный Запад снова демонстрирует свою склонность и далее следовать позорной традиции пресловутых "двойных стандартов". Уважения к себе в Азербайджане он таким образом не добьется. И это я еще выбрал максимально мягкую формулировку для оценки их действий.