Реваншисты ведут Армению к национальной катастрофе

Автор: Ибрагим Алиев

После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан заявил, что конфликт с Арменией завершен, территориальная целостность нашей страны восстановлена, в регионе установлена новая реальность, которая предоставляет всем странам региона новые перспективные экономические проекты и мирное будущее. Тем временем армянские реваншисты до сих пор не могут смириться с позорным проигрышем, продолжают внутриполитическую грызню за власть, обвиняя всех вокруг в неких "предательствах". Кочаряновская свора почти месяц проводит в Ереване т.н. "Сопротивление" и параллельно заявляет о мыслях начать новую войну, угрожая Азербайджану.

В частности, сегодня мы наткнулись на высказывания некоего однофамильца Роба, экс-начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВС Армении, генерал-майора Валерика Кочаряна, который в интервью армянским СМИ заявил, что после 9 ноября 2020 года нужно было заняться повышением морально-психологического духа в армянской армии, а не искать виновных, да еще и только в ВС.

"Эта работа с особой тщательностью должна была вестись с теми призывниками, которые начали пополнять ВС после войны. Кроме того, нужно дать объективную, верную оценку действиям военнослужащих, а также поставить на новые рельсы подготовку личного состава", - добавил Валерик Кочарян, затем принялся нести чушь, что "армянская армия не проиграла, она выполнила поставленные перед ней задачи".

"Азербайджан сейчас спешит подписать документ, пока мы не восстановили нашу армию, пока Лао не проснется, а он уже проснулся. Потенциал у нас есть, бывшие офицеры готовы оказать поддержку", - сказал он, угрожая новой войной.

Экс-генерал, кажется, контуженный и у него не все в порядке с головой. Как и все Кочаряны, думающие лишь о реванше, Валерик надеется на то, что априори невозможно. Во-первых, кто бы там ни проснулся, по его словам, от армянской армии давно уже ничего не осталось и, скорее всего, она никогда не восстановится. Спасибо он, кстати, может сказать своему однофамильцу, которого он яро пытается поддержать, не смотря на то, что именно он ее и разграбил. Благодаря Кочаряну, армянская армия нищенствовала многие годы и находилась в плачевном состоянии, что и стало одной из причин ее разгрома в Карабахе. Победа Азербайджана в 44-дневной войне разбила в пух и прах и лживые мифы о том, будто бы она входит в число сильнейших армий мира. Эту чушь, оправдываемую ныне Валериком, десятки лет вбивали в голову гражданам Армении, которые по своей натуре любят верить в сказки.

Во-вторых, Валерик подзабыл о том, как "Железный кулак" Азербайджана обрушился на их головы и весь мир увидел истинное лицо армянского национализма - жалкое и трусливое. Как армянская армия могла "выполнить все поставленные задачи", если солдаты постоянно бежали с поля боя? Они настолько не хотели воевать, что вступали в драку со своими командирами, не подчинялись приказам. Все потому, что в глубине своей трусливой души они понимали, что их отправляют умирать за чужую землю. Ревашисты в лице всяких Кочарянов, угрожающие Азербайджану новой войной, не понимают, что "Железный кулак" никуда не делся и всегда наготове. И это большая ошибка, считать, что возмездие за любые попытки реванша кто-то может ограничить. Вместо своих жалких угроз лучше бы задумались о том, что Азербайджан предлагает мирный договор, который очень экономически выгоден Армении и необходимо оставить позади реваншистские настроения и принять новую неизменную реальность в регионе. Только тогда ситуация в Армении сможет нормализоваться после десятков лет стагнации экономики.

В-третьих, что, интересно, думают о возможности новой войны армянские матери, не хотевшие отправлять своих сыновей на верную смерть? Готовы ли они отправить оставшихся мужчин вновь воевать за больные амбиции кочаряновских преступников? 9 мая журналисты побывали в военном мемориальном кладбище Ераблур в Ереване, которое заполнено могилами отцов и сыновей, и поговорили с женами и матерями ликвидированных армянских военных. Одна из них Сатеник Даветян отметила, что их дети погибли напрасно: "Теперь проводятся демонстрации, митинги. Зачем? Немного осталось молодых и их хотят погубить. Погибнут, тогда может они (реваншисты - ред.) успокоятся. Смотря на эти могилы, приходишь в ужас". Мнения других женщин не расходятся - они считают, что Армении необходимо одуматься. Некоторые из них рассказали, как их дети, внуки не хотели воевать и умирать: "Ситуация такова, что никто не верит ни правительству, ни оппозиции. Результат будет одним - погибать будут лишь молодые и это надо предотвратить".

Как видим, что бы там не пытались нести Кочаряны, Армения - это не та страна, которая способна сопротивляться "Железному кулаку" Азербайджана. Ну не хотят уже воевать армяне, что бы там ни несли реваншисты. Тем более, что армянская армия, ввиду отсутствия госбюджета, никогда не восстановится, а наша страна предпринимает все необходимые шаги по дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Новая война, которую угрожают развязать реваншисты, грозит Армении исчезновением с политической карты мира. Армянские реваншисты, сделав главным своим лозунгом непримиримую позицию в отношении нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, готовы вести страну к национальной катастрофе. Лучшее решение на данный момент - это не война, а наладить мир на Южном Кавказе.