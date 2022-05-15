"Новая" тактика армянской оппозиции: выдать желаемое за действительное

Автор: Пярвин Мирзазаде

Радикальная армянская оппозиция продолжает свои безуспешные попытки свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна. Несмотря на все старания, лидерам оппозиции не удалось привлечь к протестным акциям широкие народные массы, так как армянский народ давно устал от массового психоза времён движения за "миацум", который принёс только потери и лишения, отбросив Армению в развитии на много лет назад.

Убедившись в том, что ни пешие прогулки, ни автопробеги в духе Остапа Бендера по Еревану желаемого результата не дают, лидеры оппозиции обьявили о том, что с понедельника переходят к новой тактике - блокированию улиц и площадей столицы, то есть к открытому противостоянию с властями.

Лидер оппозиционной парламентской фракции "Армения", а по совместительству руководитель партии Дашнакцутюн в стране Ишхан Сагателян, созвав пресс- конференцию обьявил о новом этапе борьбы против ненавистного Никола. И. Сагалетян сделав вид, что оппозиция добилась "успеха" на первом этапе, призвал армянский народ более активно участвовать в следующем этапе, который по его мнению будет решающим.

Конечно, если успехом можно назвать малочисленные концерты звёзд оппозиционной эстрады на площади Франции, то безусловно это достижение, которого оппозиция добивалась объявив на весь свет о том, что вот-вот возьмёт власть в свои руки и положит конец "предательской" политики нынешних властей. Но увы, больше нескольких тысяч человек на эти шоу не приходило, так как оппозиции не удалось разбудить "патриотический дух" ереванцев ни бесплатной музыкой, ни распространением наркотиков.

Однако на пресс- конференции господин И. Сагалетян с "умным" видом заявил, что главная цель так называемого "движения сопротивления" достигнута, мол благодаря акциям оппозиции, правительство на переговорах не посмело понизить планку некоего статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, как это настоятельно рекомендовали посредники из ЕС, а также не допустили "сдачи" территорий (наверное под ними армянская сторона подразумевает оккупированные азербайджанские эксклавы и территорию, где временно размещены миротворцы).

При всей этой показной радости и самоуверенности И. Сагалетяна, в его лице можно было прочесть растерянность и неудовлетворение от того, что главная цель движения не достигнута и поэтому он вновь призвал граждан Армении к более активному участию в акциях оппозиции, дабы дожать власть.

Малочисленные акции оппозиции за прошедшие последние дни ещё раз показали, что влияние "движения сопротивления" на армянскую общественность слабеет с каждым днём. Попытки блокирования правительственных зданий оппозиционными активистами (в основном дашнаками) провалились из-за того, что прорвать кордоны сил правопорядка не получается, а попытки привлечь к акциям широкие народные массы не встречают поддержки в обществе.

Оставшись в меньшинстве, радикальная оппозиция переходит к открытому противостоянию с властями, что может привести к кровопролитию и даже к гражданской войне. Надеясь воодушевить соотечественников, И. Сагалетян громко провозгласил дышащее на ладан движение сопротивления вторым "карабахским" движением, считая, что этим сможет ввести в заблуждение рядового армянского обывателя, вызвав у него новый прилив "патриотических" чувств, заставив вспомнить события 30 летней давности, когда многотысячные толпы народа, введённых в заблуждение и одурманенных дашнакской пропагандой, собирались на Театральной площади Еревана, скандируя "миацум и арцах".

За всеми этими событиями маячат тени бывших президентов Робика Кочаряна и Сержика Саркисяна, для которых смещение Н. Пашиняна необходимо как воздух, ввиду того, что их нахождение на свободе весит на волоске. Однако личные амбиции и неприязнь друг к другу бывших друзей- подельников не даёт возможность им объединиться, хотя бы на время. Поэтому они даже к митингующим на площадь Франции приходят в разное время, чтобы не дай Бог, не столкнуться лицом к лицу.

Периодически каждый из них делает публичные заявления, в которых объявляет себя единственным "спасителем отечества" и сторонником "нерушимой дружбы" с главным союзником в надежде на то, что его услышат и поддержат. Вот и теперь Сержик Саргсян сделал "сенсационное" заявление о том, что если бы в начале Второй Карабахской Войны руководство страны обратилось с просьбой о помощи к союзникам, они вмешались бы и не допустили разгрома Армении.

Конечно низкий уровень образования и знаний мелкого партийного функционера из бывшей НКАО не позволяет С. Саргсяну понять простую истину, что не одна страна в мире не признала оккупацию азербайджанских территорий. Что же касается обязательств союзников по ОДКБ по защите Армении, то они распространяются только на армянскую территорию, в границах бывшей Армянской ССР. Выступая с подобными заявлениями, Сержик Азадович хочет завоевать симпатии влиятельной армянской диаспоры в России и представить себя как возможного будущего кандидата на высшие посты в стране. Такое поведение бывшего президента можно объяснить и тем, что он чувствует, что кольцо вокруг него сжимается и рано или поздно ему придётся рискнуть своими гарантиями безопасностями, полученные после отставки в 2018 году.

Сержик исходит из своего опыта 2016 года, когда армянская сторона спровоцировала боестолкновения на линии соприкосновения в оккупированным Джебраильском районе, а затем потерпев поражение, спряталась за спину союзника, умоляя российскую сторону остановить наступающую азербайджанскую армию и обещая пойти на компромисс, освободив часть оккупированных территорий. Но как всегда обманула и отказалась от всех данных обязательств.

Занимающий тогда пост Президента С. Саргсян умолял российскую сторону вмешаться, чтобы остановить боевые действия и дать ему возможность спасти своё лицо. Подобные иллюзии, которые все еще питает часть армянской оппозиции, абсолютно беспочвенны и наносят вред самой же Армении, так как все это полный бред, далекий от реалий.

Уже ясно, что никто открыто вмешиваться на стороне Армении и поддерживать ее экспансионистские устремления не собирается, тем более сейчас, когда весь мир озабочен событиями вокруг Украины. Следует отметить, что армянский народ давно устал от воинственной риторики лидеров "карабахского клана", которым нечего предложить, кроме как разжигания вновь потухшего конфликта.

Сама личность этих бывших руководителей вызывает антипатию у граждан Армении, не забывшим скандальные времена их руководства страной. В то время родственники и подельники бывших руководителей Армении просто поделили страну между собой, приватизировали государственную собственность, распилили итак мизерный бюджет страны, мародерствовали на оккупированных азербайджанских территориях.

Ныне эти "радетели" национальных интересов армянского народа, прикрываясь "патриотической" лексикой, пытаются вновь прийти к власти. Если же они думают, что им удасться повернуть ход истории вспять, то глубоко ошибаются.

Армянская оппозиция, обвиняя нынешние власти в "слабости и предательстве", просто играет с огнём. Отказываясь принимать новые реалии, сложившиеся после поражения и капитуляции Армении, оппозиция вводит народ в заблуждение, давая несбыточные обещания.

Даже если оппозиции удасться свергнуть власть Н. Пашиняна, то все равно им придётся выполнять взятые армянской стороной обязательства по окончательному урегулированию затухшего конфликта; либо вновь столкнуться с терапией железного азербайджанского кулака, от которого уже ничего спасти не сможет.

Мировое сообщество приняло новые геополитические реалии в регионе и не намерено больше потакать Армении в ее стремлении к реваншу. Как бы не старалась армянская сторона изменить ситуацию в свою пользу, ей придётся нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией, вывести остатки оккупационных войск с территории, где временно размещены миротворцы, освободить захваченные азербайджанские эксклавы, пойти на демаркацию и делимитацию границы, открыть Зангезурский транспортный коридор.

В противном случае Армения останется в полной изоляции, что чревато для страны тяжелыми последствиями. Объявленная "новая" тактика армянской оппозиции ничто иное как просто блеф, имеющий целью выдать желаемое за действительное.

Пока Армению раздирают внутриполитические разборки, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева твёрдо шагает к намеченным целям, ликвидируя последствия агрессии и оккупации в одиночку, без всякой международной помощи, осуществляя не имеющие себе равных в мире проекты по восстановлению освобождённых территорий.

Чем быстрее армянские политики поймут, что необходимо налаживать предложенный Азербайджаном диалог и сотрудничество, не играть с судьбой и будущим армянского населения Карабахского региона Азербайджана и всего армянского народа, тем будет лучше для них самих, ведь время у них уже на исходе.