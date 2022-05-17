Международный уголовный суд должен серьезно расследовать ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана

Как и в то время, когда наши земли находились под оккупацией, так и сегодня мы являемся свидетелями несправедливости и двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, важно, чтобы Международный уголовный суд начал расследование по ситуации в Украине, чтобы более 40 его следователей прибыли туда, чтобы зафиксировать военные преступления и преступления против человечности, провести соответствующие правовые процедуры для наказания виновных и, конечно же, установления справедливости.

"Геноцид, военные преступления, преступления против человечности и совершенные на почве ненависти должны быть расследованы, независимо от того, когда и кем они были совершены, в соответствии с требованиями второй части Римского статута Международного уголовного суда и статей 5, 6, 7 и 8, а виновные должны быть наказаны без каких-либо исключений.

Взглянув на классификацию международных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Римского статута, можно определить, было ли каждое из них совершено против азербайджанского народа. Например, в статье 8 Римского статута, в которой содержится классификация военных преступлений, отмечается, что нарушение требований Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, составляющих основу международного гуманитарного права, считается военным преступлением.

К ним относятся умышленные убийства, пытки и бесчеловечное обращение, умышленное и массовое уничтожение имущества, умышленное нападение на объекты, гражданское население, обстрел городов, сел, жилых домов и зданий, не являющихся военными объектами.

Поскольку классификация достаточно обширная, нет нужды перечислять остальные пункты. Однако в классификации преступлений, будь то геноцид, преступления против человечности, военные преступления или нападения, нет такого, которого бы Армения не совершила против Азербайджана", - сказал Мирзабейли.

Эксперт отметил, что в соответствии с требованиями Римского статута, недопустимо применение каких-либо ограничений в связи с расследованием преступлений, классифицированных в данном документе.

"В связи с этим Международный уголовный суд, помимо преступлений, совершенных в Украине, должен тщательно расследовать ракетные обстрелы Гянджи, Барды, Тертера и других мирных городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, убийства мирного населения, в том числе женщин, стариков и детей, а также принять соответствующие решения для привлечения виновных в этих преступлениях к ответственности. Правосудие должно быть объективным, беспристрастным и далеким от двойных стандартов. Но, к сожалению, как во время оккупации наших земель, так и сегодня мы являемся свидетелями несправедливости и двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Однако в правовой системе всех стран мира, в том числе и при уголовном преследовании за международные преступления, основой уголовно-исполнительной политики является ее сдерживающая функция. Разное отношение к преступлениям единой правовой квалификации, а также двойные стандарты в конечном итоге создают основу для формирования атмосферы безнаказанности, которая сегодня, несомненно, играет исключительную роль в распространении международной преступности. В любом случае мы надеемся, что миссия Международного уголовного суда рассмотрит вопрос расследования военных преступлений, совершенных как против Украины, так и против Азербайджана. В противном случае двойные стандарты способствуют появлению новых прецедентов, связанных с военными преступлениями", - добавил Мирзабейли.