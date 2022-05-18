Наша цель - выполнить задачи, поставленные перед нами Президентом Ильхамом Алиевым

Вопросы, связанные с охраной Ичеришехер, сохранением древнего исторического наследия страны, реставрацией и консервацией памятников, находятся в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Фонд Гейдара Алиева с самого своего создания уделяет постоянное внимание Ичеришехер. Все это говорит о большом значении, которое руководство Азербайджана придает историческому прошлому народа страны.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, передает Day.Az.

Сеидзаде отметил, что основная цель - выполнить задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении: "Это обеспечение охраны Ичеришехер, бережной передачи исторических памятников будущим поколениям, осуществление на самом высоком уровне ремонтных, реставрационных, консервационных работ".

Он также сказал, что прилагаются усилия для обеспечения комфортных условий как для жителей Ичеришехер, так и для местных и зарубежных гостей. Для решения проблем жителей Ичеришехер, удовлетворения их пожеланий вскоре будет создан сектор по работе с гражданами и будет регулярно проводиться прием.

Сеидзаде добавил, что близятся к завершению ремонтно-восстановительные работы в музее комплекса "Дом Бакинских ханов", и в скором времени он откроется для посетителей.

Trend представляет вниманию это интервью в видеоформате.