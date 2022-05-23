Итоги встречи в Брюсселе порождают оптимизм, но пока осторожный

Итоги встречи в Брюсселе можно оценить как позитивные. Но называть их позитивными следует с осторожным оптимизмом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Поясняя свою мысль, наш собеседник подчеркнул, что те вопросы, которые были озвучены президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, давно стоят на повестке, но мы, к сожалению, пока не видим прогресса и конкретных шагов в направлении их решения.

"Поэтому подождем - будут ли на этот раз конкретные шаги. То, что Европейский Союз продолжает проявлять инициативу и фактически взял переговорный процесс под свое крыло, это сегодняшняя реальность. Конечно, вряд ли Москва остановится и не будет продолжать свои усилия. Но, как мне кажется, предпочтение отдается посредничеству Европейского союза. Договоренности достигнуты, но в Армении много чего может произойти. Поэтому к достигнутым накануне договоренностям и их практической реализации пока что можно поставить много вопросительных знаков", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева