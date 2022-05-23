https://news.day.az/politics/1464360.html Азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы на «Эфес-2022» - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы на «Эфес-2022» - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022", проводимые в городе Измир Турецкой Республики.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, согласно плану международных учений, военнослужащие выполнили практические стрельбы из пистолетов, стрелкового оружия различных калибров и пулеметов.
Кроме того, успешно выполнены задачи по оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его безопасной эвакуации, а также поисково-спасательные операции.
Отметим, что международные учения, в которых задействованы военнослужащие Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС, продлятся до 9 июня.
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