Азербайджанские военнослужащие выполнили практические стрельбы на «Эфес-2022»

Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022", проводимые в городе Измир Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, согласно плану международных учений, военнослужащие выполнили практические стрельбы из пистолетов, стрелкового оружия различных калибров и пулеметов.

Кроме того, успешно выполнены задачи по оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его безопасной эвакуации, а также поисково-спасательные операции.

Отметим, что международные учения, в которых задействованы военнослужащие Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС, продлятся до 9 июня.