Азербайджан стремится вывести деятельность Движения неприсоединения на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг первый постоянный представитель Азербайджана при Африканском Союзе Эльман Абдуллаев на конференции на тему "Роль Африканского континента в оценке Движения неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Председательство Азербайджана в рамках Движения неприсоединения имеет очень важное значение. Нынешние геополитические реалии и вызовы ставят перед нами новые задачи. На Азербайджан возложена историческая миссия, которую он должен продолжать", - сказал Абдуллаев.

По его словам, на протяжении всей истории наибольший вклад в развитие Движения неприсоединения внесли африканские страны.

"Азербайджан ведет диалог с африканскими странами. Африка - динамично развивающийся континент. Мы рассматриваем вопрос о том, как Движение неприсоединения может внести свой вклад в решение проблем Африканского континента", - добавил Абдуллаев.