Сколько в Азербайджане избирателей?

Обнародовано число избирателей в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель ЦИК Мазахир Панахов, в Азербайджане насчитывается 6 миллионов 401 тысяча 955 человек, имеющих право голоса.

"Из них 3 миллиона 20 тысяч 387 человек - мужчины, а 3 миллиона 381 тысяча 568 человек - женщины", - сказал Панахов.