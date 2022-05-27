https://news.day.az/politics/1465703.html Сколько в Азербайджане избирателей?
Сколько в Азербайджане избирателей?
Обнародовано число избирателей в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказал в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель ЦИК Мазахир Панахов, в Азербайджане насчитывается 6 миллионов 401 тысяча 955 человек, имеющих право голоса.
"Из них 3 миллиона 20 тысяч 387 человек - мужчины, а 3 миллиона 381 тысяча 568 человек - женщины", - сказал Панахов.
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