Скончался военнослужащий азербайджанской армии

27 мая солдат-срочник азербайджанской армии Мамедов Мехрали Новруз оглы скончался от полученных в небоевых условиях ранений в результате несчастного случая.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, по факту ведется расследование.

Минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося военнослужащего.