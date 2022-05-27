https://news.day.az/politics/1465788.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии - минобороны
Скончался военнослужащий азербайджанской армии - минобороны
27 мая солдат-срочник азербайджанской армии Мамедов Мехрали Новруз оглы скончался от полученных в небоевых условиях ранений в результате несчастного случая.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, по факту ведется расследование.
Минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося военнослужащего.
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