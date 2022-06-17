Глобальный Бакинский форум как отражение постоянно укрепляющегося международного авторитета Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Глобальный Бакинский форум с каждым годом приобретает все больший авторитет и приковывает к себе все большее внимание. При этом, пристальное внимание со стороны определяющих мировую политику стран и мозговых центров позволяет говорить, что в недалеком будущем статус Бакинского форума будет только возрастать. Как неуклонно растет и международный авторитет Азербайджана. Бакинская платформа в своем роде стала уникальной благодаря консолидации общественных и политических деятелей мирового уровня вокруг инициативы Президента Ильхама Алиева, обладающего высочайшим личным международным авторитетом.

"Глобальный Бакинский форум - это инклюзивная и хорошая платформа, объединяющая взгляды разных сторон, это так и должно быть. Потому что мы все должны работать вместе, чтобы сделать мир безопаснее", - сказал Президент Ильхам Алиев на открытии мероприятия. По его словам, обсуждения и обмен мнениями на Глобальном Бакинском форуме внесут вклад в изучение и решение важнейших проблем мировой повестки.

В работе IX форума участвуют высокопоставленные лица из более чем 50 стран, среди них действующие и бывшие главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, ведущие зарубежные эксперты, руководство Всемирной организации здравоохранения, Лиги арабских государств и др. Для участия в форуме в Баку прибыли главы Грузии, Болгарии, Албании. С приветствиями к форуму и главе государства уже обратились Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Италии Серджо Маттарелла и другие.

На мероприятии, которое продлится до 18 июня, будут проведены дискуссии по важным проблемам, угрожающим глобальному миропорядку, в том числе таким важным темам, как перспективы обеспечения безопасности и мира на планете, пути устранения угроз энергетической безопасности, мир, сотрудничество и интеграция в уязвимых регионах, растущая несправедливость в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

Первое панельное заседание уже прошло и было посвящено теме "Война в Украине, сопротивление, беженцы, реконструкция". На заседании обсуждались меры против новых видов гибридной войны, включая кибератаки, организация послевоенной реконструкции Украины и ряд других вопросов. Не секрет, что украинская тема сегодня является в мире темой номер один. Потому что ситуация в Украине и вокруг нее предопределила появление или же усугубила многие риски и вызовы. Как сказал в своем выступлении на открытии форума Президент Ильхам Алиев, новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, совершенно иные, чем шесть месяцев назад. И обсуждение новых подходов сейчас как никогда необходимо.

Бакинская площадка всегда была очень удобным местом для выработки новых подходов и плодотворных обсуждений, потому что политика Баку, преследуя в первую очередь национальные интересы, при этом всегда направлена на поиск точек соприкосновений, общности взглядов и путей к сближению. Сегодняшний мир как никогда нуждается в единстве действий, несмотря на различия во взглядах и позициях.

Сегодня безопасность стала главным вопросом международной повестки. Безопасность - в широком смысле этого слова. Потому что к этой категории относится и энергетический, и продовольственный кризисы, захватывающие мир. Наметившись еще в прошлом году, в связи с событиями в Украине они приобрели угрожающие масштабы. Президент Ильхам Алиев считает, что международные организации и финансовые институты должны взять на себя ведущую роль в борьбе с наступающим и неизбежным продовольственным кризисом.

В вопросе энергетической безопасности позиции Азербайджана достаточно прочны и продолжают укрепляться. Сегодня он стал центром притяжения для соседей и европейских партнеров - и старых, и новых. Президент Азербайджана указал на тот факт, что после февральского заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку, произошли события, кардинально изменившие ситуацию в Европе. Резко возросла потребность в углеводородных ресурсах Азербайджана. "За последние месяцы мы получили обращения на поставку газа из нескольких европейских стран. Мы должны стараться удовлетворить их потребности. Конечно, решение проблемы не так легко. Мы должны увеличить производство газа. В настоящее время мы сотрудничаем с Европейской Комиссией по данному вопросу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Присутствие на нынешнем Глобальном Бакинской форуме действующих глав ряда европейских государств говорит само за себя. Роль Азербайджана в сложившейся ситуации возросла в разы. Главный козырь страны - это наличие современной газотранспортной системы, построенной в регионе по ее инициативе и финансировании и дотянувшейся до Европы. Настал момент, когда Южный газовый коридор, который глава государства ранее определил как предмет нашей гордости, оказался, скажем так, "трубой жизни" для многих европейских государств, попавших в затруднительную ситуацию в связи с зависимостью от российского газа и боевыми действиями в Украине, вызвавшими санкции против РФ. Сколько бы не говорилось об альтернативной энергетике, сколько бы "зеленая" Европа не называла сроки отказа от ископаемого топлива, газ необходим, и Азербайджан может поддержать своих партнеров, так как имеет и запасы голубого топлива, и актуальный газопровод, располагающий потенциалом к расширению.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне наше регион перестал быть взрывоопасным и как нельзя лучше подходит для выполнения уже в полном объеме роли энергетического коридора. Завершение конфликта устранило многие риски и создало новые возможности для установления мира и спокойствия в регионе. Азербайджан не останавливается на достигнутом, а стремится к достижению гарантированного мира, который в интересах и самих региональных государств, и их партнеров. "Почему мы хотим мира!? Потому что мы хотим создать стабильный, устойчивый и развивающийся регион", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Путь к стабильному, устойчивому и развивающемуся региону, к сожалению, пока что перекрывается деструктивной позицией Армении. Баку проявляет огромное терпение и беспрецедентную добрую волю, упорно двигаясь по этому пути, несмотря на сопротивление армянской стороны. Безопасность является основополагающим условием развития региона, и Азербайджан делает все, чтобы достичь этой цели. И требует того же от армянской стороны. В частности, фундаментальной основой установления мира и спокойствия в регионе Президент Ильхам Алиев считает выполнение Ереваном пунктов, связанных с открытием Зангезурского коридора.

"Мы думаем, что Армения будет соблюдать положения трехстороннего Заявления от 10 ноября, в том числе относительно открытия коммуникаций. К сожалению, несмотря на то, что Армения подписала акт капитуляции, за более чем полтора года ничего не изменилось. Это - неприемлемо. Прежде всего, это создает дисбаланс в регионе. Потому что на основании этого Заявления Азербайджан обеспечил переход из населенной армянами части Карабаха в Армению. Уже полтора года армяне пользуются этими дорогами. Но азербайджанцы не могут использовать Зангезурский коридор, соединяющий нас с Нахчываном, дорогу, проходящую через Армению. Это несправедливо, и мы не смиримся с этим", - предупредил он.

Это очень важное предупреждение, учитывая не всегда объективный подход европейцев к нашим региональным реалиям. Площадка Глобального форума, когда внимание и присутствующих в зале, и наблюдающих за его работой из своих стран политиков и государственных лиц, приковано к Баку, это хорошая возможность донести до мира истинное положение дел. Например, правду о том, что в Азербайджане уже создана комиссия по делимитации границы, и теперь все ждут такого же шага от Армении. Или о попытках Армении тормозить переговорный процесс путем спекуляций именем уже не существующей Минской группы ОБСЕ. Глава государства посоветовал не раздражать азербайджанскую сторону этими спекуляциями и рекомендовал сопредседателям отправляться на пенсию. Все это осталось в прошлом, а сейчас "мы должны думать о путях нормализации отношений с Арменией и подписать мирный договор".

Нет сомнений, что в армянских медиа и экспертных кругах уже разобрали выступление Президента Ильхама Алиева на цитаты и готовят "соразмерный ответ", состоящий из традиционного набора несерьезных оправданий и надуманных обвинений. В Армении не хотят соглашаться со своей дестабилизирующей ролью, угрожающей безопасности региона, а через это и интересам многих внерегиональных игроков. Которым нужен и важен Азербайджан.