Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в Канаде

13-17 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым находилась с визитом в Канаде.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе визита состоялись встречи с парламентским секретарем министра иностранных дел Канады Роб Олифант, замминистра иностранных дел Канады Мартой Морган и Сандрой МакКардел, советником премьер-министра Канады по иностранным делам Дэном Костелло, главой Института внешней службы страны Луи Маркоттом, председателями комитетов по иностранным делам обеих палат канадского парламента (сената и палаты представителей) Питером Боемом и Али Эхсасси, координатором Партии консерваторов в палате представителей Майклом Чангом, руководителем группы дружбы Канада-Азербайджан Филиппом Лоуренсом.

На встречах были обсуждены текущее состояние азербайджано-канадских отношений, вопросы расширения двустороннего сотрудничества, развития межпарламентских отношений.

Стороны обменялись мнениями о развитии перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Замминистра подробно проинформировал о новых политических реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, крупномасштабных проектах страны, довел до внимания возросшее значение международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.

Делегация также приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, провела ряд встреч с соотечественниками, проживающими в Канаде.