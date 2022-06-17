Судьба шести азербайджанских военнослужащих остается неизвестной

После окончания Отечественной войны Азербайджана стало известно о 12 военнослужащих страны, получивших ранения и попавших в плен.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана Али Нагиев.

Он отметил, что они в короткие сроки были возвращены на Родину при посредничестве международных организаций: "Судьба шести военнослужащих остается неизвестной".