https://news.day.az/politics/1471788.html Судьба шести азербайджанских военнослужащих остается неизвестной – Али Нагиев
Судьба шести азербайджанских военнослужащих остается неизвестной – Али Нагиев
После окончания Отечественной войны Азербайджана стало известно о 12 военнослужащих страны, получивших ранения и попавших в плен.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана Али Нагиев.
Он отметил, что они в короткие сроки были возвращены на Родину при посредничестве международных организаций: "Судьба шести военнослужащих остается неизвестной".
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