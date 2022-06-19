Закир Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты в Кяльбаджаре и Лачине

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, продолжаются мероприятия, направленные на создание военной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, и повышение боеготовности подразделений.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с работой, проводимой на строящихся военных объектах в Кяльбаджаре и Лачине.

Было отмечено, что для организации на высоком уровне служебной деятельности военной полиции на освобожденных территориях предусмотрено строительство казарм и служебных помещений, банно-прачечного комплекса, медпункта, а также других объектов инфраструктуры и оснащение их современным оборудованием.

Затем генерал-полковник З.Гасанов осмотрел склады материально-технического обеспечения, строительство которых продолжается. Было отмечено, что в целях организации бесперебойной и устойчивой деятельности войск, независимо от климата и рельефа, подразделения будут централизованно обеспечиваться боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием посредством складов, построенных с учетом современных требований.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие поручения, связанные со строгим соблюдением правил безопасности, качественным осуществлением и своевременным завершением строительства.