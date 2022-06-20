В Армении публично расстреливают за критику власти

Автор: Мехти Ахмедзаде

Долгое время правительство Никола Пашиняна применяло широкомасштабное давление на своих политических оппонентов. Это были жестокий разгон силовиками акций протеста, массовые аресты протестантов, среди которых были бывшие правительственные чиновники и их родственники, недавний наезд кортежа премьера на беременную девушку и многое другое. При всем этом нарушении прав человека, угрозами заставляли еще и молчать местные СМИ, настроенные на критику властей. Теперь политических противников Воваевича и критиков власти просто расстреливают средь бела дня.

Вечером 19 июня ряд армянских СМИ сообщил, что в Арагацотнской области родственники членов правящей партии "Гражданский договор" открыли огонь из автомата "Калашников" по молодым людям, которые бранили Пашиняна. Инцидент произошел в селе Нигаван.

Как выяснилось, стрелявшими являются неназванные родственники депутата Матевоса Асатряна и кузен замгубернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна. Они поссорились с молодежью из Апарана, вследствие чего началась стрельба по безоружным. В результате были убиты два человека, пятеро получили ранения.

Представляя подробности инцидента, в полиции заявили, что произошел, внимание, "спор по бытовому вопросу", с участием группы лиц (имена не называются вообще). Следователи утверждают, что было применено "охотничье ружье", а не "калаш". Кроме того, в полиции исключили, что инцидент содержит политический подтекст. Судя по всему, дело, все-таки, решили просто замять.

Теперь на этом всем фоне возникает вопрос - как и почему Армения до сих пор может считаться "демократическим государством"?

В Азербайджанском государстве всегда соблюдались и соблюдаются права человека, но горький опыт с двойными стандартами, с которым мы постоянно сталкиваемся, говорит о том, что западные круги специально стараются преувеличить любой даже самый незначительный инцидент в спокойном и мирном Азербайджане. Если бы такое событие имело место в Баку, западные институты, международные правозащитные организации, СМИ и отдельные эксперты по указке развернули бы против нашей страны истерию, вырывая волосы из своих голов. Тем временем в разваливающейся Армении митинги, аресты, насилие происходят каждый день, но Запад не реагирует, будто ослеп.

Там до сих пор вот вообще никак не отреагировали на убийство критиков армянской власти, которое они считают "демократическим". Замашки Запада осуждать одних и не видеть нарушения других действительно имеют очень странный, не поддающийся логике характер. Это яркий пример двойных стандартов, несправедливости и лицемерия.