Азербайджано-итальянские отношения вышли на особый уровень

В Баку состоялось праздничное мероприятие в связи с 76-летней годовщиной независимости Италии, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури сказал, что это событие совпадает с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

"Отношения между нашими странами на протяжении 30 лет стремительно развивались во всех сферах. На сегодня эти отношения вышли на особый уровень", - сказал он.

Клаудио Таффури напомнил, что подписание стратегического соглашения между двумя странами о создании в Баку Азербайджано-итальянского университета в ходе визита главы МИД Италии в Азербайджан создало основу для развития отношений в гуманитарном секторе.

"Следует также подчеркнуть поддержку Азербайджаном Италии в период пандемии коронавируса. Прежде всего, это жест дружбы и тесных связей между нашими странами", - добавил посол.

Отметим, что праздничное мероприятие завершилось концертом.