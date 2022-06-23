Азербайджан - важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов. Знаковым событием в отношениях двух стран стало подписание 22 февраля с.г. в Москве на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Данный документ предусматривает укрепление внешнеполитической координации и военно-политического сотрудничества, объединение усилий в противодействии международному терроризму, наращивание экономического взаимодействия и расширение диалога в гуманитарной сфере. Весьма символично, что российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень в год 30-летия (4 апреля) установления дипломатических отношений", - говорится в заявлении.