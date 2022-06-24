https://news.day.az/politics/1473650.html Россия будет оказывать необходимые услуги для процесса установления мира на Южном Кавказе – Лавров
Россия будет оказывать необходимые услуги для процесса установления мира на Южном Кавказе – Лавров
Российская сторона будет оказывать необходимые услуги для процесса установления мира в регионе, делимитации границ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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