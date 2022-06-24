Россия будет оказывать необходимые услуги для процесса установления мира на Южном Кавказе

Российская сторона будет оказывать необходимые услуги для процесса установления мира в регионе, делимитации границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.