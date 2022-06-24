В Европе состоялись встречи, посвященные минной угрозе в Азербайджане

20-24 июня азербайджанская делегация с участием представителей Национального агентства Азербайджана по разминированию территорий Самира Поладова, Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий - Султана Гаджиева, министерства иностранных дел - Джафара Гусейнзаде и Вугара Гурбанова совершила рабочий визит в Бельгию и Швейцарию. В рамках визита состоялась серия встреч азербайджанской делегации с рядом структур Евросоюза и представителями государств-членов ЕС, официальными лицами Бельгии и Швейцарии, соответствующими структурами НАТО и ООН.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальном агентстве, основная цель встреч состояла в том, чтобы проинформировать о существующей минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана и препятствиях, создаваемых ею восстановительно-строительным работам, возвращению бывших вынужденных переселенцев, о широкомасштабной деятельности по разминированию, а также в обсуждении существующих и будущих возможностей сотрудничества.

На встречах с представителями институтов Евросоюза и государств-членов ЕС была подчеркнута серьезность минной проблемы в Азербайджане и необходимость неотложных работ в связи с этим, подчеркнута важность привлечения в данном контексте международных ресурсов и значимость сотрудничества.

Делегация приняла участие в Европарламенте в мероприятии, организованном платформой Sustainable Value Hub в Брюсселе, на тему борьбы с минной угрозой и необходимости усиленного сотрудничества в этой сфере. Заместитель председателя правления агентства по разминированию Самир Поладов выступил с презентацией на мероприятии и проинформировал участников о существующей минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана, ее последствиях, жертвах минных инцидентов, о работе по разминированию территорий, проводимой правительством страны, значении международного сотрудничества и поддержки по этому вопросу.

В ходе встреч, проведенных в рамках визита с соответствующими структурами НАТО, было выражено удовлетворение успешным долгосрочным сотрудничеством с агентством по разминированию. Были высоко оценены активность и опыт Азербайджана в области очистки мин и неразорвавшихся боеприпасов, выражена заинтересованность в продолжении сотрудничества в этом направлении. В ходе встреч была подчеркнута серьезная минная угроза, с которой столкнулся Азербайджан после 44-дневной войны, а также необходимость и важность уделения этому вопросу достаточного внимания со стороны международного сообщества.

Члены делегации приняли участие и выступили на состоявшемся в Женеве межсессионном заседании Оттавской Конвенции о запрещении применения противопехотных мин, накопления их запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также в 25-м международном заседании руководителей национальных агентств по разминированию и советников ООН, организованном Службой разминирования ООН (UNMAS). В мероприятиях также приняли участие представители подрядных компаний Азербайджана, осуществляющих деятельность в сфере разминирования. В рамках визита делегации в Женеву состоялись встречи делегации с соответствующими структурами ООН и делегациями государств-членов, была предоставлена подробная информация о минной проблеме в Азербайджане, обсуждены существующие и будущие возможности сотрудничества.