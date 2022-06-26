Ялчин Топчу поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил

Главный советник Президента Турции Ялчин Топчу поздравил Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Поздравляем победоносную армию Азербайджана с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Мы поддерживаем мирные шаги Азербайджана и Армении и продолжаем укреплять нашу солидарность во всех сферах ради безопасности и благосостояния региона", - отметил главный советник Президента Турции в ходе телеконференции.