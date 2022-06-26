https://news.day.az/politics/1474065.html Ялчин Топчу поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил
Ялчин Топчу поздравил Азербайджан с Днем Вооруженных сил
Главный советник Президента Турции Ялчин Топчу поздравил Азербайджан с 26 июня - Днем Вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Поздравляем победоносную армию Азербайджана с 26 июня - Днем Вооруженных сил.
Мы поддерживаем мирные шаги Азербайджана и Армении и продолжаем укреплять нашу солидарность во всех сферах ради безопасности и благосостояния региона", - отметил главный советник Президента Турции в ходе телеконференции.
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