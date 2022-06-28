https://news.day.az/politics/1474489.html Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах
Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах
Подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности продолжается утилизация боеприпасов с истекшим сроком использования и не пригодных к применению.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, процесс утилизации боеприпасов будет осуществляться на полигоне Сейфяли с 29 июня по 2 июля.
Общественности будет регулярно предоставляться информация о проводимых взрывных работах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре