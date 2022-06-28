Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах

Подразделениями азербайджанской армии в плановом порядке с соблюдением мер безопасности продолжается утилизация боеприпасов с истекшим сроком использования и не пригодных к применению.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, процесс утилизации боеприпасов будет осуществляться на полигоне Сейфяли с 29 июня по 2 июля.

Общественности будет регулярно предоставляться информация о проводимых взрывных работах.