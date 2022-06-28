https://news.day.az/politics/1474541.html Стала известна дата следующего заседания Милли Меджлиса
Стала известна дата следующего заседания Милли Меджлиса
Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) состоится 29 июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила во вторник председатель парламента Сахиба Гафарова.
По ее словам, на заседании планируется обсудить изменения в госбюджет на 2022 год и другие вопросы.
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