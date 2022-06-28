Стала известна дата следующего заседания Милли Меджлиса

Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) состоится 29 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила во вторник председатель парламента Сахиба Гафарова.

По ее словам, на заседании планируется обсудить изменения в госбюджет на 2022 год и другие вопросы.