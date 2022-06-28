Что обсудит Милли Меджлис на внеочередном заседании?

29 июня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в его повестку включены 16 вопросов:

1. Проект постановления о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "О назначении членов комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией".

2. Проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)" (третье чтение).

7. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О судах и судьях" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).