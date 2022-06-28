Председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана прибыла в Азербайджан
28 июня в Азербайджан с официальным визитом прибыла председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, ее встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Узбекистан Эльдар Ибрагимов, послы обеих стран Гусейн Гулиев, Бахром Ашрафханов и другие официальные лица.
В рамках визита председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева проведет ряд встреч с официальными лицами страны, примет участие в Бакинской конференции парламентской сети Движения неприсоединения, бизнес-форуме женщин-предпринимателей Азербайджана и Узбекистана.
Официальный визит завершится 2 июля.
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