Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи поделился публикацией из Зангезурского коридора.

"Мы поехали и увидели. Железная и автомобильная дороги для Зангезурского коридора продвигаются с востока на запад с большой скоростью".

Как передает Day.Az, об этом написал посол в публикации к видео, которым поделился в своем Twitter-аккаунте.