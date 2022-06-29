https://news.day.az/politics/1474873.html Джахид Багчи поделился публикацией из Зангезурского коридора - ВИДЕО
Джахид Багчи поделился публикацией из Зангезурского коридора - ВИДЕО
Посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи поделился публикацией из Зангезурского коридора.
"Мы поехали и увидели. Железная и автомобильная дороги для Зангезурского коридора продвигаются с востока на запад с большой скоростью".
Как передает Day.Az, об этом написал посол в публикации к видео, которым поделился в своем Twitter-аккаунте.
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